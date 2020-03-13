Проблема кровоточивости десен. Методы избежания вредных последствий

Это говорит о том, что со здоровьем не только ротовой полости, но и всего организма в целом, возникли проблемы. Игнорировать такие сигналы ни в коем случае нельзя. Одна паста или порошок для чистки вряд ли помогут.

Отчего бывает кровоточивость в полости рта

Кровоточивость десен причины и лечение могут иметь несколько определяющих факторов. Поэтому при появлении крови на деснах, следует отправиться на прием к своему стоматологу. Врач выяснит, почему и отчего так происходит.

Самая распространенная причина, как правило, неправильный уход за полостью рта, несоблюдение личной гигиены. В результате чего образуется зубной налет, в корне зубов появляется скопление бактерий, что и вызывает выделение крови.

Для исключения подобных явлений необходимо посещать стоматолога не реже, чем один раз в полгода или, хотя бы, в год. Специалист почистит зубной камень, проверит зубы на отсутствие дефектов.

Если средства гигиены подобраны без учета физиологии, то их влияние так же может вызвать кровоточивость. Щетка с жесткой щетиной может просто стирать в кровь десна, а не ограничиваться легким массажем. В таком случае щетка требует замены.

Зубная нить также не должны вызывать кровотечение при соприкосновении с десной. Нежелательно иметь в полости рта каких-либо ран. Иначе, при попадании в ранку бактерий, возможен процесс воспаления, другие неприятности.

Если человек пользуется протезами, то они могут быть причиной, вследствие неверного их крепления, использования. Если же кровоточивость вызвана другими болезнями, лечение следует проводить совместно с другими врачами. В некоторых случаях кровотечения могут быть вызваны гормональным сбоем, неправильно выбранными витаминами и т. д.

Полоскания

Полоскания растворами настоя трав, содой или холодной водой могут значительно облегчить страдания человека. Холодная вода и мороженное суживают сосуды в деснах. В результате чего может прекратиться выделение крови.

Хорошо помогают и природные средства. Например, полоскания:

настоем коры дуба;

настойкой из листьев шалфея, крапивы, пихты;

аптечными растворами.

Огромный вред наносят настои, приготовленные на спирту.

Нехватка каких витаминов вызывает кровоточивость в деснах.

Дефицит витаминов обуславливает не только разные болезненные явления, но и серьезные заболевания. Кровоточивость из десен может быть вызвана плохой свертываемостью кровяных шариков, неважным состоянием сосудов в полости рта. А это, в свою очередь, говорит о недостатке в организме витаминов определенной группы. Основным витамином для ликвидации ситуации является витамин «С». Улучшить ситуацию можно, если больше потреблять:

цитрусовые;

лук и чеснок;

красную и черную смородину;

капусту и пр.

Недостаток витамина «К» также может привести к кровоточивости. Исправить ситуацию можно за счет:

овощей;

фруктов;

творога;

молока;

бананов;

авокадо.

Если каждодневный рацион будет богат этими продуктами, то возможно избежать кровоточивости.

Средства народной медицины

Хорошо помогают полоскания настоем дуба. На 1 ст. л. коры расходуется стакан воды и кипятится несколько минут. Если в 100 г. воды влить 7-8 капель масла чайного дерева, то не только укрепятся десны, но и освежится дыхание. 2 ч. л. шалфея, залитого 1 ст. кипяченой воды, следует настоять в водяной бане не более 15 минут. Полученный настой хорошо помогает при решении проблемы кровоточивости. 1 ст. л. календулы заливают 1 стаканом воды и проваривают в течение 10 мин. Полученный настой разбавляют водой в пропорции 1:2.

Неприятный запах при кровоточивости десен.

Это совсем не редкое явление. Такой сигнал организм подает при неприятностях с ротовой полостью. А точнее – из-за воспаления десен. Стоматологи называют такую болезнь «гингивитом». При этом заболевании десна испускают неприятный запах, отекают, краснеют. Запускать болезнь нельзя. Иначе со временем разовьется другой недуг – парадонтит. При нем поражаются не только мягкие ткани десен, но и кости челюстей.

Если десна начинают кровоточить во время чистки зубов

В этом случае необходимо пересмотреть те средства, которые используются каждый день. Жесткую зубную щетку надо поменять на более мягкую. Пересмотреть свою методику чистки зубов. Процесс, проводимый в энергичном стиле, с давлением на зубы, может принести больше вреда, чем пользы. Необходимо помнить, что зубную щетку надо держать, как карандаш. Давить сильно на зубы не следует вовсе. Совершать движения надо мягко, захватывая 3-4 зуба. Продолжительность чистки зубов не должна быть меньше 3-х минут.

Зубную нить также следует использовать по определенным правилам. Узнать все эти подробности, правильно выбрать зубную щетку, нить, пасту или порошок, ополаскиватель и лосьоны можно у стоматолога. Этого врача необходимо посещать раз в полгода или ежегодно, задавать ему вопросы, консультироваться.