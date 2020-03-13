Андрей Белоусов: «Возврат валютных долгов —такой сейчас проблемы нет»

Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, в текущей ситуации у правительства есть средства, чтобы помочь российским компаниям с рефинансированием внешних долгов. Однако такой проблемы сейчас нет. По всей видимости, власти считают, что сложностей нет и у банковского сектора, который справится с происходящим самостоятельно.

«Возврат валютных долгов — то, что у нас было в 2014 году проблемой большой. Тоже такой сейчас проблемы нет. Во-первых, у нас сам уровень долгов сильно сократился, и, во-вторых, у нас состояние резервов сейчас такое, что в принципе мы всегда можем подстраховать компании, но пока необходимости в этом вообще никакой нет, я просто хочу на этом обратить внимание», — отметил первый вице-премьер.

«В 2014 году была особенная ситуация, когда вводили санкции, компании лишились возможности рефинансировать внешние долги на внешних рынках или это стало очень дорого. Тогда был предпринят ряд специальных мер для того, чтобы те компании, которые оказались в такой ситуации, особенно те компании, у которых рублевая выручка и большой объем внешнего долга, а заимствовали они в долларах. Тогда был принят специальный ряд мер для того, чтобы им помочь, этим компаниям, но сейчас даже такой необходимости нет, хотя возможность такая есть», — добавил Андрей Белоусов.

Особое место среди российских компаний тут, безусловно, занимают банки: если системообразующие кредитные компании начнут испытывать проблемы, ликвидности лишится как производственный сектор, так и физлица, а это означает огромные проблемы для страны. Рассматривая я вопрос устойчивости отечественной банковской системы к нынешним рискам, необходимо учитывать несколько факторов, считает заместитель директора "Казначейство" РГС Банка Владимир Волков. Во-первых, фактор времени или продолжительности наблюдаемых нами процессов. Во-вторых, величина совокупного внешнего долга отечественного корпоративного сектора и самой банковской системы.

Анализ первого фактора позволяет утверждать, указывает аналитик, что все негативные процессы, вызванные как фундаментальными, так и секторальными причинами, безусловно неприятны, но современная экономика научилась создавать определенный запас финансовой прочности в ответ на турбулентность. Поэтому на горизонте 3-6 месяцев при сохранении волатильности на финансовых рынках мы не увидим каких-либо новых банкротств как корпораций, так и банков.

При более продолжительном исходе возможно предположить что самым болезненным периодом будет 6-12 месяцев, поскольку подушки финансовой устойчивости будут истощены и наступит время поиска новых путей решения. Если данная динамика продлится более года, то к тому времени экономика так или иначе перестроится к сложившимся реалиям.

Говоря о втором факторе, нужно обратить внимание на слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, о том, что уровень внешних долгов сильно сократился, плюс большое внимание уделяется резервам и достаточности капитала, поясняет Волков. Это действительно так, и опять же каких-то существенных потрясений ждать не приходится.

Говоря же в целом о реакции финансовых рынков — это естественная реакция на сложившиеся условия, констатирует эксперт. Рынок сокращает аппетит к риску, но поскольку все идут в одном направлении, после переосмысления ситуации участники вновь вернуться на рынок, и мы увидим коррекцию.

И в целом комментарий Андрея Белоусова подкрепляет предыдущие рассуждения его и его коллег по правительству, которые служат для смягчения накала эмоций на фоне турбулентности на нефтяном и финансовом рынке, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Россия действительно лучше подготовлена к кризисным явлениям, чем в предыдущие годы благодаря накопленным резервам, режиму свободного плавания рубля и ответственной бюджетной политике. Еще одним аспектом, который может подчеркнуть обоснованность подобного мнения – это уменьшение зависимости от внешнего финансирования.

В отличие от 2014 года, когда компании и банки в условиях санкций были вынуждена замещать внешние обязательства внутренними займами, ситуация заметно улучшилась. По данным Банка России, задолженность тех же банков в иностранной валюте сократилась с 155,80 млрд долларов до 76,56 млрд долларов (в том числе на 8 млрд долларов за 2019 год). В свою очередь задолженность прочих секторов за этот период – 441,3 млрд долларов до 322,6 млрд долларов, хотя за прошлый год показатель вырос на 8,3 млрд долларов.

Регулятор ранее неоднократно подчеркивал, напоминает Михаил Коган, что при необходимости может задействовать инструмент предоставления валютной ликвидности через аукционы РЕПО, задолженность по которому на пике прежде достигала 35 млрд долларов. В последние дни регулятор в рамках упреждающих мер начал продавать валюту из резервов и повысил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США «сегодня» на уровне 5 млрд долларов.