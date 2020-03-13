Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как сообщает штаб по борьбе с коронавирусом, Москва намерена ограничить авиасообщение со странами Евросоюза с 16 марта текущего года.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности страны и здоровья российских граждан, а также для «нераспространения новой коронавирусной инфекции», пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщения штаба, которые оказались в распоряжении издания. Уточняется, что ограничения вступят в силу «с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года c территории России на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении». Исключение составляют рейсы, осуществляемые через терминал F аэропорта Шереметьево, из российской столицы в столицы стран — членов ЕС. Также нововведение не коснется чартерных рейсов для перевозки граждан в указанные страны и возвращения на родину россиян. 11 марта Российская Федерация ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. Ограничения коснутся Швейцарии и Норвегии.

Напомним, ВОЗ объявила переход эпидемии новой коронавирусной инфекции в пандемию. По данным на 13 марта, вирусом SARS-CoV-2 в мире заразились 142 тыс. человек в 117 странах мира. Самыми неблагополучными в плане распространения инфекции являются к 13 марта Италия, Южная Корея, Франция, Германия. Эпицентром продолжает оставаться Китай.