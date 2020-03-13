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Мировые рынки: такого не было 30 лет

Москва, 13.03.2020
Ситуация на рынке акций остается крайне нестабильной, участники торгов не спешат возвращаться к покупкам сильно подешевевших бумаг. Индексы в Европе, США и Азии падают безудержно. Однако российскому рынку после сильного спада накануне с утра полегчало.
#Рынок акций
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#Мировая экономика
#Экономика
#Анна Королева
  • Мировые рынки: такого не было 30 лет

Фондовый рынок США в четверг закрылся крупнейшим падением котировок с «черного понедельника» 1987 года. А через океан - в Европе - биржи и вовсе пережили наихудший день в истории. Молодому российскому рынку, впрочем, к такому уже не привыкать

Richard Drew/AP/TASS

 

Утренний отскок

 

Для российских биржевых площадок утро 13 марта стало временем постепенной коррекции вверх после сильного снижения накануне. Индекс Мосбиржи после открытия торгов вырос на 0,98%, до 2308,73 пунктов, индекс РТС показал рост на 0,92% до 975,29 пунктов.

Еще лучше складывалась ситуация к полудню. На 12:15 индекс Мосбиржи достиг уровня 2341.47, РТС на 12:16 — 1012.37 пунктов.

Как обращает внимание Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, важным фактором для рынка стало то, что ФРС заявила о новом QE – 1 трлн долларов течение двух дней. А ЕЦБ объявил, что до конца текущего года намерен добавлять временный пакет дополнительных чистых покупок активов в размере 120 млрд евро, что обеспечит значительный вклад в программы закупок частного сектора.

Но не надо забывать, что имеет место коррекция на фоне серьезного падения. По итогам торгового дня 12 марта 2020 года индекс Мосбиржи упал на 8,28%, до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта. В течение дня индекс Мосбиржи снижался до 2277,58 пункта – минимума с декабря 2018 года, а индекс РТС – до 953,64 пункта – минимума с сентября 2016 года, соответственно. Ситуация на внешних площадках не способствует началу активных покупок.

 

Мир рухнул

Накануне фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали рекордное падение, чему способствовали и итоги заседания Европейского центрального банка, пишет Finmarket. Индикаторы упали более чем на 30% с максимального уровня, зафиксированного феврале. Британский индекс FTSE 100 упал на 9,81%, германский DAX — на 12,24%, французский CAC 40 — на 12,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 14,6% и 16,92%.

 

Естественно, что в стороне не остались американские площадки. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 9,99%, достигнув 52-недельного минимума, индекс S&P 500 упал на 9,51%, индекс NASDAQ Composite опустился на 9,43%. Это рекордное падение индексов с 1987 года.

А Чикагская товарная биржа в конце сессии 13 марта закрывает свою физическую торговую площадку с целью недопущения распространения коронавируса.

На положение дел на мировых рынках негативно повлияли две важные новости: признание Всемирной организацией здравоохранения распространение коронавируса пандемией и фактический запрет со стороны США в отношении жителей ЕС на посещение страны. Государственный департамент Америки также рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу.

Дополнительное давление на рынки создавала продолжающая падать в цене нефть: она практически вернулась к минимумам за четыре года, опустившись к вечеру на 8,8% до 32,63 доллара за баррель Brent. К 7:30 мск 13 марта майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия вторника и торговались у 32,85 доллара за баррель.

Утром 13 марта череду падения продолжили азиатские биржи, хотя снижение постепенно замедляет свои темпы. Так, гонконгский HangSeng на открытии упал на 7,36%, но затем отыгрался до минус 6,4%. Индексы материковых китайских Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж утро пятницы также начали с падения: Shanghai Composite – минус 4,16%, SZSE Component – минус 4,86%. Индекс токийской Nikkei 225  - минус 9,5% (была пробита психологическая отметка в 17000 пунктов). Для Японии это крупнейшее падение за 30 лет. Корейский Kospi снижается на 3,43%.

Обозначенные выше меры поддержки со стороны ФРС и ЕЦБ приведут к временному отскоку на биржах (в пределах 5-7%), уверен аналитик. Но очевидно, что на фондовых площадках начался «медвежий» тренд, который будет продолжаться в течение 6-18 месяцев. Меры по стабилизации не приведут к росту экономики. По индексу Мосбиржи на ближайшие период Артем Деев дает прогноз повышения в район 2400-2500 пунктов.

 

На дне?

Кстати, обращает внимание управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко, менее масштабные, но также относительно крупные меры поддержки рынков объявило множество других ЦБ – от вливания ликвидности и наращивания покупок акций и облигаций до незапланированного снижения ставок. Инвесторы на рынках по всему миру зализывают раны и еще не скоро оправятся от движений рынка этой недели, даже если предположить, что худшее уже позади.

 

Возможно, вчера рынки достигли не только пика паники, но и дна, предполагает эксперт. Зачастую за такими обвалами следует начало длинного и неровного восстановления. Исходя из позитивного сценария, ближайшей целью РТС могут стать уровни 1100-1150, а на следующей неделе 1200.

Если падение будет продолжаться, полагает Алексей Кириенко, то Россия будет чувствовать себя хуже США и Европы из-за критической роли нефти в экономике страны. Сейчас Россия и Саудовская Аравия решили играть на выживание, предлагая все более дешевую нефть. Как бы ни сложилась ситуация, стоит понимать, что на восстановление после столь значительного обвала потребуется очень много времени, возможно даже несколько лет.

Вероятно, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, инвесторов пугает именно непредсказуемость ситуации: на деле никто не знает, как будет распространяться коронавирус, будет ли он мутировать в более агрессивные формы, сколько штаммов уже появилось за время пандемии. Пугающие инфоповоды в СМИ появляются каждый день, а соцсети разносят их подобно эпидемии, называемой теперь модным словом «инфодемия».

Онлайн карта распространения коронавирсуа в мире и данные о том, сколько человек умерло от коронавируса здесь: maps.arcgis.com

Торги на Мосбирже сегодня открылись позитивно, первый час перевес сил был на стороне покупателей, впрочем, вероятнее, что это просто продавцы закрывали свои короткие позиции. С такой информационной повесткой индекс может упасть и на уровень 1800 пунктов, считает аналитик. Нужно не забывать о том, что роботизированные алгоритмы, которые и в 2008 и в 2014 году были достаточно «умными» и торговали значительные объемы, к 2020-му году, вероятно, еще сильнее провоцируют волатильность на бирже.

Впрочем, считает Алексей Антонов, скоро могут появиться позитивные новости с рынка нефти, например, Россия и Саудовская Аравия снова сядут за стол переговоров после обмена силовыми приемами в стиле ценовой войны. Волатильность курса рубля напоминает, что не следует покупать валюту на все сбережения в один миг, а желательно покупать равными долями через равные промежутки времени, чтобы получить средневзвешенный курс и не купить на эмоциях. Рубль еще будет тестировать повторно отметку 75, полагает он, потому что на российскую экономику, кроме дешевеющей нефти и коронавируса, давят также санкции.

Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Курс доллара онлайн здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

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