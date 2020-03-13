Трамп планирует ввести чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп сообщил о намерениях объявить в стране чрезвычайное положение из-за дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Агентство уточняет, что в верхней палате парламента проводятся разъяснительные беседы о мерах безопасности во избежание заражения коронавирусом. СМИ уточняет, что предложенная Трампом мера позволит освободить более $42 млрд из национального фонда помощи в случае стихийных бедствий в США.

Сообщается, что в Соединенных Штатах 41 случай заболевания привел к гибели инфицированных, из которых 31 случай произошел в Вашингтоне. В общей сложности в стране выявлено 1635 случаев заболевания в 46 штатах и в столичном округе Колумбия. Накануне руководитель американского института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи высказал мнение, что ситуация в США с коронавирусной инфекцией будет усложняться.

Ранее президент Трамп заявил, что из-за коронавируса США с 13 марта на месяц приостанавливают въезд в страну граждан ЕС за исключением граждан Великобритании.