В украинском городе из-за коронавируса закрыты рынки и остановлен транспорт

В украинском городе Радомышль Житомирской области, где был зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение общественного транспорта и закрывают рынки. «В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена ​​работа всех рынков в нашем городе. Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением», - заявил глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский.