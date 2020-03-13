В Италии за сутки погибли от коронавируса 250 человек

13 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 250 человек, что является самым большим показателем с момента начала в стране эпидемии, передает ТАСС. Печальную статистику озвучил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Он добавил, что общее число заболевших составляет на 13 марта 14 955. Чиновник также уточнил, что 1439 человек успешно прошли лечение и поправились. Число поправившихся на 181 больше, чем 12 марта.

«Общее число человек, погибших в стране от вируса – 1266», - сообщил Боррелли. Он добавил, что в основном от вируса погибают пожилые люди, средний возраст которых 80,3 лет.

Чиновник выразил обеспокоенность тем, что прирост заражений сохраняет достаточно высокие темпы. Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией с момента начала вспышки в Италии достигло 17660 человек.

Ранее аналитики сообщили, что 20% всех жертв коронавируса в мире приходятся на Италию. Наибольшее число заразившихся и погибших от вируса продолжает оставаться на севере страны, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка. За этот период в Италии было сдано рекордное количество анализов на данную инфекцию - почти 10 тыс.