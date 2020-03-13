В Сирии обнаружен оружейный завод террористов

На западе сирийского Алеппо в городе Кафр-Наха обнаружен завод по производству самодельного оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости». Уточняется, что оружие собирали в ангарах, которые в мирное время служили помещением для производства печей, арматуры и строительной сетки.

Сообщается, что боевики наладили здесь производство бомб, начиненных взрывчаткой и тротилом, которые, скорее всего, поставлялись из-за рубежа. В соседнем помещении, в котором до войны находился цех по производству одежды, военные сирийской армии обнаружили склад готовой «продукции».

Как рассказал офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади журналистам, среди найденного оружия присутствуют мины под пушку «адского огня», так называемого баллономета.

Военный рассказал, что населенный пункт Кафр-Наха несколько лет находился под контролем боевиков. В этом районе шли ожесточенные бои.

После того, как в город стали возвращаться мирные жители, военные начали детальное обследование всех домов и объектов, которые боевики использовали в своих целях.

Помимо завода по производству оружия военные обнаружили в городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд». Известно, что в этих помещениях террористы приговаривали местных жителей, в том числе к смертной казни.