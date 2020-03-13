Погода на выходных заставит взрогнуть

Погода в Москве

В субботу 14 марта в Москве ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: плюс 4-6 градусов тепла, но уже ночью —тоже 4 и 6 градусов, но мороза. Днем в воскресенье после этого от минус 2 до 0 градусов. А в понедельник 16 марта ожидаются уже плюс 3-5. Весна возвращается, дальше будет еще теплее (но не жарче, чем было 8 марта).

В субботу в Москве дождь, переходящий в снег, местами метель, гололедица. Небольшой снег в воскресенье, а в понедельник переменная облачность, без осадков.

Ветер все эти дни будет постепенно менять румб, переходя с западного на северо-западный и вновь западный, а далее и на южный (но это уже во вторник, при температуре воздуха от 1 до 6 градусов тепла). В субботу и в воскресенье надо обращать внимание на возможность порывов ветра до 17 м/с, в понедельник — до 15 м/с.

Погода в Центральном федеральном округе

Все это станет следствием того, что Центральный федеральный округ (ЦФО) оказался под влиянием глубокого циклона, перемещающегося по северу Европейской территории России. Юго-западный ветер, сильные порывы которого ее жители ощутили в пятницу, развернется на северо-западный. На смену очень теплой погоде придет резкое понижение температуры воздуха.

В субботу, 14 марта, в ЦФО ожидается от 1 до 7 градусов тепла первой половине и от минус 6 до минус 1 градуса во второй половине дня. В течение дня прогнозируется дождь, переходящий в снег. Внимание! В результате такого сильного похолодания на фоне осадков к вечеру на дорогах образуется гололедица, местами сильная.

На воскресенье, 15 марта Гидрометцентр России прогнозирует дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью до -10…-4°, днем синоптики не обещают температур выше 0, но и — ниже минус 5…0. Ожидается усиление ветра до 12-18 м/с с метелью.

Уже спрятали лыжи на антресоли? В северной половине округа выпадет снег и установится снежный покров высотой 3-10 см.

Погода в Санкт-Петербурге

14-го утром похолодает и Северной Столице: утром до минус 3 градусов, днем синоптики обещают здесь минус 1 градус. Ветер северо-западный, до 7 м/с, что конечно намного лучше сильных пятничных порывов, хотя и на фоне более теплой погоды. Но похолодании до минусовых температур с Санкт-Петербурге недолгое. В воскресенье, 15 марта синоптики обещают в городе утром минус 4, но днем до плюс 2 градусов, а понедельник, 16 марта уже до плюс 5.

Погода на Дальнем Востоке

Если для жителей Европейской России этой весной холод непривычен, да и за зиму он не оставил о себе памяти, то у дальневосточников привычки другие. Жителей Камчатки суббота, 14 марта порадует тем, что сильный снег и ураганный ветер сменится облачной с прояснениями погодой, с небольшим, местами умеренным снегом. Впрочем, и здесь держится аномальное тепло. Правда, тепло по меркам здешних мест это обещанные на ночь с 14 на 15 марта минус 3-8 градусов (при прояснениях до минус 15), а на дневное время от 0 до минус 5, местами до даже до плюс 5. На дорогах гололедица. В ночь на понедельник очередной южный циклон принесет и усиление осадков, но с сохранением тепла.

На Чукотке, куда переместится непогода из Камчатского края, в субботу 14 марта пройдет снег, юго-западный ветер скоростью 8-13 м/будет усиливаться до 18-23 м/с. Но и в этих краях воздух непривычно теплый для середины марта. На востоке ДВО прогнозируются мину 3-8 градусов, а местами от минус 1-го до плюс 4-х. На остальной территории округа минус 13-18 градусов, ночью на западе в континентальной части — традиционный мороз до минус 33-38.