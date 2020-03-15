Особенности выбора обжимного инструмента

Сетевые кабели и коннекторы

При подборе интернет-кабеля нужно понимать, в чем заключаются особенности различных видов экранированной витой пары. Различия между ними, прежде всего, затрагивают качество и уровень защиты от повреждений в результате механических воздействий и от помех. Кроме того, при выборе витой пары надо учитывать ее пропускную способность. У восьмижильного кабеля она достигает 1 Гбит, у четырехжильного ограничена 100 Мбит.

Коннекторы представляют собой одноразовые устройства, поэтому в случае допущенных ошибок при опрессовке выполнить их повторный обжим нельзя.

Схемы опрессовки интернет-кабеля

Чтобы обеспечить работоспособность сети при подключении сетевой карты для компьютера при обжиме витой пары, необходимо неукоснительно соблюдать определенную последовательность цветов в коннекторе. В противном случае возможны помехи, неправильное функционирование сети и даже полное отсутствие связи.

Первый вариант: Straight (прямое подключение). Данный способ используют при возникновении необходимости в подключении компьютера к модему или маршрутизатору.

Второй вариант: Cross-Over (перекрестное подключение). Этот способ именуется кроссовым и применяется при соединении друг с другом нескольких компьютеров (к примеру, для организации локальной сети).

Третий вариант: опрессовка четырехжильного кабеля. Данный способ опрессовки предусматривает применение кабеля -45 Cat.5 и предназначен для сетей со скоростью не больше 100 Мбит/с.

Технология обжима витой пары

Чтобы надлежащим образом и без особых усилий соединить витую пару с коннектором, применяется особый инструмент – обжимник -45. С его помощью и использованием дополнительных инструментов выполняются следующие действия:

Внешнюю оболочку срезают и производят зачистку витой пары с некоторым запасом.

Провода раскручивают, затем выпрямляют и путем обрезания обеспечивают выравнивание их концов друг с дружкой.

Кабели подсоединяют к коннектору, неукоснительно выполняя цветовую последовательность используемого способа опрессовки. Коннектор помещают в обжимник -45 и опрессовывают.

Затем опрессованный кабель подсоединяют к интерфейсу.

Виды обжимного инструмента

Опрессовка витой пары осуществляется при помощи кримперов. Конструктивные особенности коннекторов -45 позволяют соединять их с витой парой при помощи такого обжимного инструмента без использования сварки или пайки. Существуют следующие разновидности кримперов -45:

Выдвижные. Это наиболее распространенная разновидность обжимного инструмента с рабочими поверхностями, движущимися параллельно по отношению друг к дружке с однородным распределением усилия.

Ножничные. Этот обжимной инструмент выглядит так же, как ножницы или пассатижи, и работает по тому же принципу. Его изъян состоит в неравномерности усилия, распределяемого по длине рабочей поверхности.

Автоматические. Такие обжимные электроинструменты оснащены соответствующим приводом, обеспечивающим однородность усилия для опрессовки провода. Они рассчитаны на профессионалов, характеризуются высокой производительностью и большим усилием опрессовки.

Чтобы повысить качество и производительность, при опрессовке сетевого провода применяют и другой монтажный инструмент, в том числе кабельные стрипперы, тестеры -45 и др. Стрипперы позволяют быстро и для удобно снимать изоляцию с кабелей.

Тестеры предназначены для прозвонки провода, выявления перепутанных жил, коротких замыканий и обрывов. Усовершенствованные модели тестера могут определять расстояние до обрыва.

Применение дополнительного инструмента требуется при организации больших сетей, наличии значительного количества пользователей, приборов и кабельных линий.

Рекомендации по подбору обжимного инструмента

При подборе инструмента для опрессовки коннекторов -45 следует руководствоваться поставленными задачами и объемом предстоящих работ. Основные принципы, которые надо соблюдать при подборе, таковы:

Предпочтение следует отдавать инструменту известного бренда.

Перед покупкой обжимного инструмента нужно проверить качество опрессовки с его использованием.

Необходимо оценить удобство пользования инструментом, обратить внимание на материал изготовления всего изделия и его отдельных частей. Он должен иметь надежный вид, наличие дефектов и расшатанных элементов не допускается.

Не следует стремиться сэкономить на обжимном инструменте – чем он дешевле, ниже его качество.

При подборе инструментов надо ориентироваться на те параметры, которые понадобятся в работе.

Наибольшую потребность в обжимном инструменте испытывают те, кто специализируется на монтаже сетей. Он значительно ускоряет выполнение работ и существенно повышает производительность труда.