Вход/Регистрация Подписка

Особенности выбора обжимного инструмента

Москва, 15.03.2020
Чтобы выполнить работы по обустройству сети, нужны составляющие ее элементы и обжимной инструмент, требования к которым описаны ниже.
#PressRelease

Сетевые кабели и коннекторы

При подборе интернет-кабеля нужно понимать, в чем заключаются особенности различных видов экранированной витой пары. Различия между ними, прежде всего, затрагивают качество и уровень защиты от повреждений в результате механических воздействий и от помех. Кроме того, при выборе витой пары надо учитывать ее пропускную способность. У восьмижильного кабеля она достигает 1 Гбит, у четырехжильного ограничена 100 Мбит.

Коннекторы представляют собой одноразовые устройства, поэтому в случае допущенных ошибок при опрессовке выполнить их повторный обжим нельзя.

Схемы опрессовки интернет-кабеля

Чтобы обеспечить работоспособность сети при подключении сетевой карты для компьютера при обжиме витой пары, необходимо неукоснительно соблюдать определенную последовательность цветов в коннекторе. В противном случае возможны помехи, неправильное функционирование сети и даже полное отсутствие связи.

  • Первый вариант: Straight (прямое подключение). Данный способ используют при возникновении необходимости в подключении компьютера к модему или маршрутизатору.
  • Второй вариант: Cross-Over (перекрестное подключение). Этот способ именуется кроссовым и применяется при соединении друг с другом нескольких компьютеров (к примеру, для организации локальной сети).
  • Третий вариант: опрессовка четырехжильного кабеля. Данный способ опрессовки предусматривает применение кабеля  -45 Cat.5 и предназначен для сетей со скоростью не больше 100 Мбит/с.

Технология обжима витой пары

Чтобы надлежащим образом и без особых усилий соединить витую пару с коннектором, применяется особый инструмент – обжимник  -45. С его помощью и использованием дополнительных инструментов выполняются следующие действия:

  • Внешнюю оболочку срезают и производят зачистку витой пары с некоторым запасом.
  • Провода раскручивают, затем выпрямляют и путем обрезания обеспечивают выравнивание их концов друг с дружкой.
  • Кабели подсоединяют к коннектору, неукоснительно выполняя цветовую последовательность используемого способа опрессовки. Коннектор помещают в обжимник  -45 и опрессовывают.
  • Затем опрессованный кабель подсоединяют к интерфейсу.

Виды обжимного инструмента

Опрессовка витой пары осуществляется при помощи кримперов. Конструктивные особенности коннекторов  -45 позволяют соединять их с витой парой при помощи такого обжимного инструмента без использования сварки или пайки. Существуют следующие разновидности кримперов  -45:

  • Выдвижные. Это наиболее распространенная разновидность обжимного инструмента с рабочими поверхностями, движущимися параллельно по отношению друг к дружке с однородным распределением усилия.
  • Ножничные. Этот обжимной инструмент выглядит так же, как ножницы или пассатижи, и работает по тому же принципу. Его изъян состоит в неравномерности усилия, распределяемого по длине рабочей поверхности.
  • Автоматические. Такие обжимные электроинструменты оснащены соответствующим приводом, обеспечивающим однородность усилия для опрессовки провода. Они рассчитаны на профессионалов, характеризуются высокой производительностью и большим усилием опрессовки.

Чтобы повысить качество и производительность, при опрессовке сетевого провода применяют и другой монтажный инструмент, в том числе кабельные стрипперы, тестеры  -45 и др. Стрипперы позволяют быстро и для удобно снимать изоляцию с кабелей.

Тестеры предназначены для прозвонки провода, выявления перепутанных жил, коротких замыканий и обрывов. Усовершенствованные модели тестера могут определять расстояние до обрыва.

Применение дополнительного инструмента требуется при организации больших сетей, наличии значительного количества пользователей, приборов и кабельных линий.

Рекомендации по подбору обжимного инструмента

При подборе инструмента для опрессовки коннекторов  -45 следует руководствоваться поставленными задачами и объемом предстоящих работ. Основные принципы, которые надо соблюдать при подборе, таковы:

  • Предпочтение следует отдавать инструменту известного бренда.
  • Перед покупкой обжимного инструмента нужно проверить качество опрессовки с его использованием.
  • Необходимо оценить удобство пользования инструментом, обратить внимание на материал изготовления всего изделия и его отдельных частей. Он должен иметь надежный вид, наличие дефектов и расшатанных элементов не допускается.
  • Не следует стремиться сэкономить на обжимном инструменте – чем он дешевле, ниже его качество.
  • При подборе инструментов надо ориентироваться на те параметры, которые понадобятся в работе.

Наибольшую потребность в обжимном инструменте испытывают те, кто специализируется на монтаже сетей. Он значительно ускоряет выполнение работ и существенно повышает производительность труда.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду
      Один из главных американских «сланцевиков» хочет найти управу на Саудовскую Аравию
    2. Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас
      Как связаны между собой выход из нефтяной сделки и вход в нее, причем здесь коронавирус и сколько, по мнению аналитиков, будет стоит нефть
    3. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама