Аналитики Morgan Stanley призвали продавать доллары США

Аналитики Morgan Stanley призвали инвесторов начинать продавать доллары, так как финансовые рынки достигли точки, после которой пора переходить к покупке рисковых активов, сообщает Bloomberg.

Ухудшение ситуации на финансовых рынках было быстрым и яростным, говорится в отчете. Тем не менее, по словам экспертов, меры центробанков помогают смягчить и стабилизировать ситуацию.



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«Это не значит, что мы «находимся на дне» или мы уже увидели самые низкие цены на рисковые активы», - уточняют стратеги. «Но это означает, что мы вступили в заключительную фазу этого серьезного, острого медвежьего рынка. А это значит, что мы ближе к ранней фазе «восстановления». Таким образом, наши стратеги по всему миру начали предлагать увеличение риска» - говорится в отчете.

В последние недели глобальное распространение коронавируса взбудоражило рынки, вызвав резкий скачок волатильности и ускорив бегство инвесторов в активы-убежища, включая американскую валюту. В воскресенье Федеральная резервная система (ФРС) США понизила процентные ставки почти до нуля и объявила о новой программе количественного смягчения.

«Пришло время продавать доллар США», - написали стратеги Morgan Stanley в своем отчете, который был опубликован перед последним решением ФРС.

«Мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара США, вызванного взаимосвязанным сочетанием агрессивного стимулирования ФРС и восстановлением тактического риска», - говорится в отчете.

По прогнозу Morgan Stanley, индекс доллара США может достичь уровня 95 пунктов. В понедельник индикатор упал на 0,3% до 98,409 после роста на 2,9% на прошлой неделе.