Европа планирует запретить въезд в Шенгенскую зону

Брюссель ограничивает въезд в Шенгенскую зону на 30 дней, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Sky News.



Под исключение попадают экстренные поездки, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники. Издание сообщает, что запрет будет распространяться на граждан шенгенских стран. В ЕС от комментариев по данному вопросу отказались.

Напомним, США запретили въезд граждан из Европы, Россия с 16 марта приостановила авиасообщение с европейскими странами.

О вспышке неизвестного коронавируса в китайском мегаполисе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. ВОЗ признал произошедшее событием чрезвычайного масштаба. 11 марта организация заявила, что эпидемия перешла в пандемию. На 16 марта в мире зафиксировано более 174 тысяч случаев коронавируса, выздоровели 77 тысяч человек. Очагами распространения вируса помимо Китая признана Италия, Южная Корея, Испания, Германия, Иран.



Онлайн карту коронавируса можно увидеть здесь: maps.arcgis.com