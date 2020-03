ФРС США ошеломила рынки

Главный банк Соединенных Штатов – Федеральная Резервная Система (ФРС) воскресным заявлением в буквальном смысле этого слова ошеломила финансовые рынки и инвесторов. Впервые после финансового кризиса она снизила ключевую ставку до 0.

В заявлении также говорится, что американский центробанк использует все имеющиеся у него средства для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса Covid-19 и вернется к программе количественного смягчения, то есть купит ценные бумаги как минимум на 700 млрд долларов.



Онлайн карту коронавируса и его распространения в США и в других странах мира смотрите здесь: maps.arcgis.com

«Объявленные нами сегодня меры помогут американским семьям и бизнесу, всей нашей экономике пережить этот трудный период и будут способствовать более быстрому возврату к нормальной обстановке после того, как эпидемия коронавируса закончится»,- говорится в заявлении главы ФРС Джерома Пауэлла.

По словам Пауэлла, американская экономика находилась в хорошей форме до появления коронавируса, но отрицательное воздействие на такие ключевые секторы экономики, как туризм, индустрия развлечений и отдыха, означает, что во втором квартале рост, очевидно, будет слабым.

Глава ФРС несколько раз повторял на своей воскресной ночной пресс-конференции, что меры направлены на то, чтобы стимулировать банки поддерживать бизнес.

ФРС в воскресенье снизила ставку на 100 базисных пунктов, то есть на целый процент. Причем, сделала это менее чем через две недели после того, как в начале месяца уже сделала очень крупное для себя снижение на 0,5%. При этом Пауэлл добавил, что Федрезрев не собирается вводить отрицательные ставки. По крайней мере на данном этапе.

Кроме этого, главный банк Америки намерен вернуться к кризисной практике покупок активов. Речь идет о покупке гособлигаций как минимум на полтриллиона долларов, а также ипотечных облигаций еще не менее чем на 200 млрд долларов. По его словам, никакие недельные или месячные ограничения на объем приобретений не предусмотрены.

Плановое заседание ФРС должно было состояться 17-18 марта, но ситуация заставила центробанк действовать незамедлительно. Следующее заседание FOMC запланировано на 28-29 апреля, если, конечно, обстоятельства не заставят главных американских финансистов собраться раньше, как это было в марте.

За обнуление ключевой ставки и остальные меры борьбы с последствиями коронавируса проголосовали все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), за исключением главы Кливлендского отделения ФРС Лоретты Местер, которая поддержала все, но предложила снизить ставку только на 0,5%.

Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС внимательно следит за кредитными рынками, на которых, естественно, возникла сложная ситуация с ликвидностью. Для решения этой проблемы начинается программа количественного смягчения. Причем, уже сегодня, 16 марта, ФРС намерена потратить на эти цели 40 млрд долларов. В апреле запланирована покупка ипотечных облигаций на 80 млрд долларов.

Для того, чтобы ослабить давление на рынки, ФРС объявила два дня назад, что нью-йоркское отделение совершит вливания ликвидности более чем на 1 трлн долларов.

Главный американский банк планирует поощрять банки кредитовать экономику. С этой целью будут снижены требования к размерам резервных средств. Вскоре после заявления Джерома Пауэлла 8 крупнейших банков США: Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo заявили, что они отложат выкуп своих акций во втором квартале.

Американские рынки отреагировали на обнуление ставки дружным пятипроцентным падением в воскресенье вечером. Фьючерсы на Dow рухнули на 1041 пункт (4,5%). Nasdaq тоже обвалился на 4,5%, а S&P 500 обрушился на 4,8%. На прошлой неделе эти индексы снизились в общей сложности более чем на 20%.

«Рынок вероятно воспринял это (обнуление ставки) как панику,- объясняет реакцию рынков основатель и президент финансовой компании Sarge986 LLC Стивен Гидфойл.- ФРС агрессивно отреагировала на эту ситуацию… Сейчас лучшее для них - продолжить снабжать экономику деньгами».

Схожая картина в Азии, где рынки продолжили падение в понедельник несмотря на поддержку центральных банков своих стран. Так, обвал австралийского индекса S&P/ASX 200 составил 7.4%. Японский Nikkei 225 удержался на воскресной позиции, а южнокорейский Kospi снизился на 1.1%. Гонконгский Hang Seng Index и китайский Shanghai Composite тоже опустились на 2,2 и 0,6% соответственно несмотря на то, что People's Bank of China 16 марта влил в финансовую систему 100 млрд юаней (14,4 млрд долларов).