Индексы умеренно падают на 2% на фоне нефти за 30$

В понедельник нефть Brent опускалась ниже 30 долларов за баррель и немного поднялась к концу дня, но это все равно негативно сказалось на российском рынке акций. На ситуацию влияет и рост числа зараженных коронавирусом, которых в России уже 93. Работодатели и ВУЗы массово переходят на дистанционный режим, школы уходят на длительные каникулы, а Россия временно прекращает авиасообщение с большинством стран и даже закрывает границу с Белоруссией.

Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 упала на -9,16% до 30,75 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне слабеет до 73,88 рублей за доллар.

В течение дня индекс Мосбиржи бил минимумы почти двухлетней давности и опускался ниже 2200 пунктов – до 2179,12. Торговую сессию показатель закончил с падением на -2,14% до 2266,9 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на -2,50% до 966,93 пунктов.

На фоне дешевой нефти агрессивно снизились «Газпромнефть» (-7,89%), «Роснефть» (-2,91%), «Лукойл» (-3,69%), «Сургутнефтегаз» (-5,29%), «Аэрофлот» (-7,14%). Более 10% стоимости потеряли серебро и платина из-за чего упали акции «Полиметалла» (-7,99%). Также просели акции «Полюса» (-9,04%) на фоне падения котировок золота в течение дня.

В минусе также акции ВТБ (-4,53%), «Детского мира» (-11,61%) и строительной компании «ЛСР» (-10,45%).

Прибавить удалось ритейлеру «Магнит» (+5,40%), в связи со скупкой населением круп и консервов, а так же сети «Лента» (+1,07%). Прибавили акции «Ростелекома» (4,72%), «Новатэка» (+2,26%), «Интер РАО» (+1,73%) и «Газпрома» (+1,19%).