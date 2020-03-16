В Киеве допустили отмену антироссийских санкций ЕС в случае отказа от Минских соглашений

Глава комитета внешней политики Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что существует риск отмены антироссийских санкций в случае выхода Украины из Минских соглашений. «Если мы выйдем из «минского формата», тогда у Европейского союза появится возможность вообще отменить санкции», - сказал Мережко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Минские соглашения выполнить невозможно и украинская сторона работает над внесением в них изменений. А первый заместитель председателя пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Корниенко заявил, что в партии выступают против закрепления в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.