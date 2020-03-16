Голикова: число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, заявила вице-премьер правительства России Голикова. Об этом сообщает ТАСС. Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера, в России порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о формировании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусна в России. Также глава кабмина подписал распоряжение о составе данного управляющего органа, который он намерен возглавить лично.

Рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом в России возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинское направление возглавит Татьяна Голикова.

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии границы России с Белоруссией для передвижения людей из-за пандемии коронавируса.

По заявлению российского премьера на оперативном совещании, решение было принято, как упреждающий шаг.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры», - сообщил в ходе совещания премьер.

Он заверил, что правительство принимает все меры для недопущения распространения коронавируса. Решение по закрытию границы стало одним из озвученных координационным советом Белого дома, передает ТАСС.

На сегодня в мире насчитывается почти 170 тыс. человек заболевших коронавирусом в 146 странах мира.



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