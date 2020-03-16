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Курс доллара: назван «болевой порог» падения рубля для ЦБ РФ

Москва, 16.03.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: назван «болевой порог» падения рубля для ЦБ РФ

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара вырос на прошлой неделе на 4,06 рубля к доллару – до 72,6 руб., курс евро укрепился на 3,32 рубля – до 80,83 руб. на фоне обвала мировых рынков и из-за обвала нефтяных котитровок.

Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

На открытиии торгов понедельника курс доллара вырос на 94 копейки - до 73,54 руб., курс евро подскочил на 1,51 руб. - до 82,20 руб.

В понедельник рубль окажется под давлением вновь упавших нефтяных котировок. Цена нефти Brent упала на 6,1% на лондонской бирже ICE, WTI – на 5,2% в понедельник на фоне резкого сокращения мирового спроса на "черное золото". 

Однако позже нефть начала корректироваться: нефть марки Brent отыграла в цене около 1,2 доллара, а WTI – порядка 1,4.
По состоянию на 3.31, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 32,8 доллара. До этого она опускалась до 31,6 доллара.

Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Цена майских фьючерсов WTI в районе 2.00 опускалась до 30,1 доллара. В районе 3.30 она немного улучшила положение и достигла 31,5 доллара.

Другим фактором станет решение Федеральной резервной системы США (ФРС) ключевой ставки до 0,25% с 16 марта и возобновления программы денежного смягчения на фоне распространения нового типа, который рынки восприняли как сигнал паники, что может привести к новой волне распродажи рисковых активов.

"ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к "дисконтному окну", чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время. Для этой цели сегодня комитет объявил о снижении ключевой кредитной ставки на 150 базисных пунктов до 0,25%, начиная с 16 марта 2020 года", — цитирует сообщение ФРС ПРАЙМ.

В заявлении говорится, что вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и США. Последствия коронавируса продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы.

Комитет стремится обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. Комитет оставит такую ставку до полной уверенности, что экономика страны преодолела последствия недавних событий.

В этой ситуации несколько уменьшается вероятность снижения ставки Банком России в конце этой недели.

По мнению начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина, в среднесрочной перспективе, если мировые рынки стабилизируются, наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к курсу 72 рубля за доллар.
Пока на рынках все еще сильны панические настроения, прогнозировать краткосрочное движение рубля бесполезно, подчеркивает Евстифеев. При цене нефти 30-35-40 долларов за баррель курс доллара должен держаться в диапазоне 80-75-70 рублей соответственно, указывает аналитик. 

При уверенном пробитии вниз по нефти уровня 30 долларов за баррель курс может оказаться в диапазоне 80-90 рублей, поскольку в этом случае будут сильны панические настроения, которые обусловят ужесточение денежно-кредитной политики Банка России по кризисному сценарию и отток нерезидентов из рублевого долга, не исключает он.

По мнению Михаила Шульгина из "Открвтытия Брокер", "болевой порог" курса рубля для Банка России ближе к 80 руб. за доллар. 

"В краткосрочной перспективе на фоне высокой неопределенности нельзя исключать тестирование указанной отметки. Если такое случится, как представляется сейчас, это будет происходить из-за более глубокого снижения цен на нефть, а не из-за эффекта вируса", - отмечает эксперт.

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