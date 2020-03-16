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Минпромторг увидел плюсы в минусе рубля

Москва, 16.03.2020
Глава Минпромторга заявил, что для большинства отраслей промышленности удешевление рубля – «это определенный плюс».
#Валютный рынок
#Промышленность
#Импортозамещение
#правительство
#Экономика
  • Минпромторг увидел плюсы в минусе рубля

Alamy/TASS

 

Все путем

 

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, которые процитировал портал Finmarket, само по себе снижение курса российской валюты является определенным плюсом для большинства отраслей промышленности, хотя отдельные отрасли испытывают из-за этого проблемы. Впрочем, он уверен, что это их «мотивирует».

«Для большинства отраслей промышленности изменения курса в сторону удешевления рубля это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», — сказал он.

Если же говорить о проблемных моментах, то Денис Мантуров отметил, что сейчас есть проблемы с автопромом из-за коронавируса. «Ну и проблемы, связанные с автопромом, то, что касается коронавируса. С учетом временной приостановки предприятий в Китае, Южной Корее при поставках компонентов. Слава богу, что в Китае уже восстанавливается работа предприятий в штатном режиме, думаю, скоро они вернутся в штатный режим работы, и мы выйдем на ритмичную поставку тех компонентов, чтобы нам не пришлось кардинально перестраиваться», — добавил министр, подчеркнув, что  ситуация мотивирует и наших автопроизводителей. «Активнее импортозамещаться и меньше зависеть от внешних поставок», — сказал Денис Мантуров.

 

Судьба играет отраслями

 

Влияние курса рубля различно для разных отраслей, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, и зависит от роли экспорта и  импорта в отрасли, характера изменения цен на конечную продукцию  и прочего. Помимо курса он обращает внимание и на другой фактор, которым, собственно, обвал рубля и был вызван. В нефтегазовой сфере, занимающей более половины российского экспорта, снижение долларовых мировых цен не компенсируется ослаблением рубля, поэтому единица продукции приносит меньше доходов в рублях при продаже за рубеж.

В то же время в некотором выигрыше при росте курса валют к рублю оказываются те отрасли, в которых экспортная валютная цена не уменьшилась и нет значительного проседания продаж, признает эксперт. Поэтому ослабление рубля увеличивает рублевую выручку. К таким отраслям относятся, например, металлургия (9% экспорта России), химия (4,5%), некоторые производства агропромышленного сектора (2,4%), лесная промышленность (2,1%) и пр. При слабой внутренней валюте они получают и более высокую конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку рублевая себестоимость становится относительно меньше по сравнению с валютной выручкой. 

Но в целом для промышленности коронавирус и падение рубля, безусловно, огромный негатив и колоссальные потери, уверен Марк Гойхман. Это связано со многими обстоятельствами. Снижается спрос на товары промышленности из-за торможения экономики в мире и России. Рушатся цепочки поставок и сбыта вследствие остановки многих производств и перевозок за рубежом. При высокой зависимости от импорта оборудования, комплектующих, сырья увеличиваются затраты на них  из-за роста курса валют к рублю.

Есть и внутренние ограничения в сбыте из-за вероятного снижения доходов потребителей в перспективе ближайших месяцев. Реальные доходы населения, очевидно, вновь вернутся в отрицательную зону, сжимая рынок сбыта. Ситуация, заключает эксперт, способна усугубиться при дальнейшем распространении коронавируса, перспективы которого пока труднопрогнозируемы, а предыдущие прогнозы ущерба от него резко ухудшаются буквально ежедневно.

 

Позитив на постном масле

 

Мантуров – достаточно стабильный государственный деятель, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Например, два года назад, когда в сентябре в очередной раз давали сбои валютные курсы, он говорил те же самые слова. И это так: промышленность, там, где она ориентирована на экспорт – выигрывает. Там, где есть высокая зависимость от импортных комплектующих, – проигрывает. Между тем, что тогда, что и сейчас он говорит о том, что это определенный стимул, например, для автопрома, переходить на локализацию по производству компонентов для сборки.

Однако, говорит аналитик, можно прийти к очевидному выводу – если за два года к его словам так и не прислушались, где гарантия, что прислушаются сейчас? Выходит, что при наличии реальных угроз девальвации нацвалюты, гораздо комфортнее переживать кризисы и ждать стабилизации ситуации, ничего не изменяя на внутреннем рынке.

Также стоит добавить очевидное: чиновники не могут говорить в текущем моменте о негативных эффектах для российской экономики – Россия избирает путь позитивный и на фоне всеобщей истерии мы пока не закрываем границы, не останавливаем производство и верим в то, что в Китае уже начинают заново работать предприятия.

Поэтому поиск очевидных плюсов так, где их на самом деле ничтожно мало – основная задача как правительства, так и «четвертой» власти, констатирует Илья Жарский. Между тем доля промышленности в экономике России пока не является такой значительной как доля энергетического сектора, который, очевидно, сейчас вообще не может оставаться в плюсе. Нефть сегодня, например, в ходе азиатской сессии дошла до 32,5 долл. за баррель, что продолжит загонять рубль в дальнейший неминуемый полет вниз и создавать поводы крупному бизнесу для дальнейшего пересмотра планов.

Курс рубля онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

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