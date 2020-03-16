Минздрав Украины хочет запретить передвижение по стране

Министр здравоохранения "незалежной" Илья Емец заявил, что для борьбы с распространением коронавируса на Украине необходимо закрыть все магазины, оставив работать только продуктовые магазины аптеки



И ограничить передвижение граждан внутри страны, запретив собрание людей в группах более десяти человек.



Онлайн карту коронавируса и его распространения на Украине смотрите здесь: maps.arcgis.com



«Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией», - сказал Емец.

Ранее мэр Одессы Геннадия Труханова распорядился с 16 марта остановить в городе работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.



В Одессе будет остановлена ​​работа учреждений всех форм собственности, где задействованы более 10 человек. Решение касается всех культурных, развлекательных и спортивных учреждений.



В Одессе не будут работать магазины, кроме продуктовых и аптек.