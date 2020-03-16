МКБ поддерживает «зеленые» финансовые инструменты в рамках нацпроекта «Экология»

Эксперты Московского кредитного банка (МКБ) приняли участие в обсуждении механизмов и инструментов финансирования национального проекта «Экология». Совещание прошло в профильном комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в понедельник, 16 марта.

Целью совещания было привлечения внебюджетных средств для реализации национального проекта «Экология». В рамках совещания, в том числе поднимались вопросы развития «зеленых» финансовых инструментов и ответственного инвестирования в России. Банки готовы и уже приступили к выпуску «зеленых» облигаций.

«МКБ со своей стороны готов входить в рабочие группы и участвовать в дальнейшем обсуждении нормативно-правовой базы механизма «зеленых» инструментов, инструментов финансирования и реализации мероприятий национального проекта «Экология», а также других сопутствующих вопросов», - - отметил на встрече старший вице-президент МКБ Эрик Де Бошам.