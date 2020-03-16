На границе с Польшей образовались очереди из украинцев

Граждане Украины, работающие в Польше, спешно покидают Европу из-за распространения коронавируса, передает информационный ресурс strana.ua.

Уточняется, что на польско-украинской границе выстроились многокилометровые очереди из желающих вернуться на родину украинцев.

В настоящий момент Польша закрыла пять пунктов пропуска через границу и функционируют только три. Ранее сообщалось, что Украина полностью прекращает авиасообщение с другими странами. Мера касается только туристов.

Запрещено пересечение границ и на автобусах, что позволяет вернуться украинцам домой только на машине. В этой связи на границе Польши и Украины выстроилась очередь из покидающих Европу украинцев, которые ожидают своего проезда по 14-16 часов.

Как рассказали очевидцы, на пропускных пунктах царит бардак, и пограничники пропускают всех подряд, даже явно больных людей.

Напомним, в Европе быстрыми темпами продолжает распространяться эпидемия коронавирусной инфекции. На полный карантин ушли Италия и Германия. Граждане этих стран могут покидать свои дома только для покупки продуктов и медикаментов.

Работодателей обязали выплачивать работникам зарплаты, как ушедшим в вынужденный отпуск.

Онлайн карта распространения коронавируса в Европе и в мире здесь: maps.arcgis.com