Цены на нефть начали неделю с падения

Утром 16 марта мировые цены на нефть вновь демонстрируют отрицательную динамику, передает Прайм, ссылаясь на данные торгов.



Стоимость сорта Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье, и по состоянию на 7.59 по московскому времени цена фьючерсов на май данного сырья упала на 3,16%, составив $32,76 за баррель.

Сорт WTI также демонстрирует падение: стоимость майских фьючерсов потеряли 1,93%, до $31,5 за баррель.

Цены на нефть на онлайн графике смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения эпидемии коронавируса, а также влияние процесса на спрос нефти в мире.

Серьезные колебания на нефтяном рынке наблюдаются с 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться по дальнейшему снижению цен на нефть с 1 апреля текущего года. Россия вышла из сделки, не поддержав предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. После заявления российской стороны цены на нефть упали на 30%.

Также низкий спрос на нефть поддерживает сокращение потребление в Китае из-за коронавирусной инфекции.

На сегодня в мире насчитывается больных коронавирусом 153 тысяч человек более чем в 140 странах.



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ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса. Большинство заболевших поправились, хуже всего в плане распространения вируса в Европе обстоят дела в Италии, Испании, Германии