Oilprice: нефтяная война может закончиться для Эр-Рияда банкротством

Несмотря на то, что до 1 апреля еще относительно далеко, многие восприняли решение Саудовской Аравии (КСА) о максимальном увеличении добычи нефти и одновременном снижении цен на нее как первоапрельскую шутку. Очевидно, несмотря на молодость – 34 года у наследного принца Мохаммеда короткая память и он забыл, как плачевно закончилась для его страны схожая попытка разорить американских сланцевиков в 2014-16 годах. Причем, сейчас последствия для КСА и его союзников, которые в 2020 году намного беднее, чем пять лет назад, могут быть значительно хуже.

В 2014-16 гг. убытки членов ОПЕК от низких цен составили, по данным Международного энергетического агентства (IEA) порядка 450 млрд долларов. Что же касается КСА, то оно было вынуждено потратить четверть триллиона долларов из своих резервов и из государства с бюджетным профицитом превратилось в государство с бюджетным дефицитом. Рекордным он был в 2015 году, когда расходы превысили доходы на 98 млрд долларов.

Саудовская экономика находилась в 2016 году в таком ужасном положении, что заместитель министра экономики КСА Мохаммед аль-Тувайри сказал: «Если мы не проведем реформы и если глобальная экономика не восстановится, то мы обречены на банкротство в течение трех-четырех лет».

Ценовая война Эр-Рияда с Москвой и Вашингтоном, по мнению Oil Price (ОР), заранее обречена на поражение для саудитов, потому что для них сейчас бездефицитный бюджет возможен при цене барреля на уровне 84 долларов, тогда как для России и США эта цифра вдвое ниже – в районе 40 долларов. Для США низкие цены на нефть выгодны не только в экономическом, но и политическом смысле, потому что снижение цены барреля на каждые 10 долларов снижает цену галлона бензина на 20-30 центов. Между тем, цена бензина – один из главных показателей уровня жизни американцев. Снижение цены галлона бензина на каждый цент повышает потребительские расходы граждан США на 1 млрд долларов. Естественно, президент Трамп не мог не порадоваться за своих сограждан, потому что дешевый бензин значительно повышает его шансы на переизбрание президентом США.

Известно, что после Первой мировой войны американские президенты побеждали на своих повторных выборах 11 раз из 11 возможных, если экономика США за два года до выборов не находилась в рецессии. Когда же экономика была в рецессии, то победу одержал лишь один из семи действующих президентов – Калвин Кулидж в 1924 году.

Устраивает ценовая война, затеянная саудитами, и Россию, считает OP. Во-первых, если цена нефти марки Brent поднимется примерно до 40 долларов за баррель, то с российским бюджетом будет все в порядке, а российские нефтяники смогут добывать столько нефти, сколько захотят. Но даже если цена на нефть не поднимется до 40 долларов за баррель, Россию не может не устраивать то обстоятельство, что дважды менее чем за десятилетие КСА объявляло войну своему единственному настоящему союзнику на планете – США.



Цены на нефть онлайн можно посмотреть здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Россия уже занимает доминирующее положение в странах Полумесяца: Ливане, Сирии, Иранке, Ираке и Йемене (через Иран). Теперь она начнет работать над усилением своего влияния по краям полумесяца, в Азербайджане и Турции.

В довершение ко всему, фактический правитель Саудовской Аравии, кронпринц Мохаммеда начал ценовую войну в тот самый момент, когда у него очередной кризис. Наследник, которого часто называют на американский манер – МБС, за считанные дни до объявлении об увеличении добычи нефти и снижении на нее цен провел вторую крупную чистку и арестовал нескольких близких родственников из семейства Саудов, включая младшего брата короля, принца Ахмеда; и своего двоюродного брата Мохаммеда бин Наифа, который был наследником до него. За решетку в обвинении в заговоре попали также сотни правительственных служащих и бизнесменов.

МБС развязал ценовую войну, считает Oil Price, в самый неподходящий момент и заранее обрек себя на поражение. Эр-Рияду или, если быть более точным – принцу Мохаммеду сейчас следует признать ошибку и срочно садиться за стол переговоров с Москвой.

Тем временем, 16 марта мировые цены на нефть вновь демонстрируют отрицательную динамику, передает Прайм, ссылаясь на данные торгов.



Стоимость сорта Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье, и по состоянию на 7.59 по московскому времени цена фьючерсов на май данного сырья упала на 3,16%, составив $32,76 за баррель.

Сорт WTI также демонстрирует падение: стоимость майских фьючерсов потеряли 1,93%, до $31,5 за баррель.