Почти половина россиян меняет жизнь из-за коронавируса

По оценке банка «Открытие», порядка 9% россиян уже начали закупать продукты и товары для формирования долгосрочных запасов. Это, говорится в исследовании компании, связано с опасениями в отношении распространения в нашей стране коронавирусной инфекции. В основном закупают продукты представители старшего поколения, заявили в банке.

«Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок», — сказано в исследовании.

Отмечается, что остальные россияне не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.

58% опрошенных сообщили, что вирус никак не повлияла на их жизнь, но остальные уже начали предпринимать различные меры предосторожности. В частности, 18% респондентов стали реже ездить в общественном транспорте, 16% отказались от поездок, а около 13% стали реже контактировать с окружающими. При этом 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% — реже пользоваться бумажными деньгами. 5% опрошенных заявили, что стали покупать больше лекарств. Это данные за предыдущую неделю, сегодня количество тех, кто так или иначе реагирует на ситуацию с новым вирусом, скорее всего, стало больше.

Дефицит продуктов стране точно не грозит, пищевая промышленность чувствует себя намного лучше многих других, хорошо развиты и торговые сети, комментирует происходящее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман,. Понятно, что на случай возможного карантина люди во всех странах запасаются продуктами, набеги на магазины и драки за туалетную бумагу сейчас возникают в ряде стран, которые поразил коронавирус, но в России пока причин для беспокойства все же нет.

Кроме того, у нас хорошо развита онлайн-торговля, добавляет эксперт, поэтому даже в случае карантина никаких проблем с продуктами быть не должно. К тому же мы видим, что ситуация с торговыми сетями находится на контроле в правительстве. Главное, чтобы эту ситуацию не раздували сами торговые сети, которые могут использовать ее, чтобы показать, что в одних магазинах ситуация лучше, чем в других. В целом же у нас пока ситуация намного лучше, чем в Европе, и население в первую очередь будет смотреть на динамику по заражениям и по тем мерам, которые принимаются, чтобы сдержать опасность как в медицинском отношении, так и в плане последствий для бизнеса.

И тем не менее, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом дальше, говорит глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. Пока большинство россиян и в самом деле не ощутило последствий пандемии в повседневной жизни, поэтому люди и не торопятся закупать товары первой необходимости. Но чем больше будет ограничений и заболевших, тем больше будет людей, которые захотят приобрести подобные товары и остаться дома на какое-то время.

Это, уверен аналитик, подаст другим пример, и ситуация может развиваться по нарастающей: стоит увидеть пустые полки, как все начнут паниковать и скупать товары. В настоящий момент, нет предпосылок к этому, но, повторяет Никита Рябинин, все еще может измениться, если не удастся остановить распространение коронавируса во всем мире и в России в ближайшие месяцы.

Сиуация действительно, добавим, выглядит спокойной, но тревожные симптомы есть и это не только симптомы болезни, выявляемые у всего большего количества россиян. В московских аптеках практически невозможно купить многоразовые медицинские маски, ношение которых настоятельно рекомендовано при коронавирусе. Телефонные линии мэрии, в том числе специализированная по данному вопросу, не дают необходимой информаиции о том где приобрести или получить маску, сообщая, что этот вопрос не находится в компетенции органов исполнительной власти города Москвы" и надо "обращаться в аптеки и спрашивать, почему там нет масок". В лучшем случае предлагается номер телефона Роспотребнадзора. Ответы обескураживающие, но в первую очередь они выдают то, что обескуражены ситуацией, по-видимому, сами органы исполнительной власти.