В Москве и в Санкт-Петербурге вслед за еще большим потеплением вновь наступит похолодание

Погода в Москве

Во вторник, 17 марта в Москве ожидается достаточно прохладная погода, плюс 3..5° градуса, в среду 18 марта - плюс 7..9°, в четверг 20 числа - плюс 8..10°. Но затем опять резкое понижение температуры воздуха. В пятницу 20-го Гидрометцентр прогнозирует плюс 4..9°, в субботу, 12 марта будет уже минус 1..4°, и столько же покажет термометр в воскресенье, 22 марта.

При этом, правда, после небольшого дождичка в четверг, облачная погода сменится переменной облачностью. На фоне похолодания с пятницы покажется солнце. И если в этот день оно может еще перемежаться со снегом, то дальше должно быть сухо.

Погода Санкт-Петербурге

Похожую динамику температур обещают метеорологи и по Санкт-Петербургу. 5 градусов тепла во вторник, повышение до плюс 8 в среду, 18 марта, в четверг плюс 6, затем в пятницу и в субботу плюс 2, зато в воскресенье, 22 марта обещано плюс 5 градусов.

Соответствующие дневным температурам осадки в Северной столице будут в среду, в пятницу и в субботу, а в четверг и в воскресенье - переменная облачность и без осадков.