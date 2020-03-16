Россия закрывает границу с Белоруссией

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии границы России с Белоруссией для передвижения людей из-за пандемии коронавируса, передает «Коммерсантъ».

Уточняется, что МИД Белоруссии не получал пока никаких уведомлений на данную тему от российской стороны. На момент 16 марта было выявлено более 60 случаев заражения коронавирусом.



Онлайн карту распространения коронавируса по странам смотрите здесь: maps.arcgis.com

По заявлению российского премьера на оперативном совещании, решение было принято, как упреждающий шаг.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры», - сообщил в ходе совещания премьер. Он заверил, что правительство принимает все меры для недопущения распространения коронавируса. Решение по закрытию границы стало одним из озвученных координационным советом Белого дома, передает ТАСС.

На сегодня в мире насчитывается почти 170 тыс. человек заболевших коронавирусом в 146 странах мира.

В России к 16 марта насчитывается 60 заболевших человек. О вспышке эпидемии коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань правительство Китая сообщило в ВОЗ в конце декабря прошлого года.

В настоящий момент в КНР объявили о купировании распространения инфекции.