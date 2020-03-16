Ситуацию с коронавирусом в России не считают чрезвычайной

Бизнес не хочет болеть

Российские компании уже начали, по возможности, переводить сотрудников на удаленную работу. О готовности к такому шагу аналитическому центру «Битрикс24» сообщили в 42% опрошенных организаций. Первыми российскими работодателями, предложившими сотрудникам работать из дома, были «Яндекс», телеканал RT и агрегатор такси «Ситимобил» (естественно, речь идет о тех, кто работает в офисе). При этом тем, чье присутствие в офисе необходимо, «Яндекс», например, готов компенсировать поездки на такси или каршеринг.

На удаленку начали отправлять сотрудников и телеком-операторы. По информации «Интерфакса», такие меры уже предпринял «Вымпелком» («Билайн»), МТС, «ЭР-Телеком», «Медиа Альянс» и MBG. В «МегаФоне» вопрос с удаленной работой пока прорабатывают.

Тем временем другие компании увидели в ситуации окно возможностей. Так ряд онлайн-кинотеатров предложили потенциальным клиентам контент на безвозмездной основе или за символический 1 рубль. А Додо Пицца, как объявил СЕО компании Федор Овчинников, намерена вместе с едой доставлять медицинские маски и санитайзеры по «минимально низким в текущих условиях ценам». Правда, пока на сайте сервиса такие товары не появились. Как сообщил в Facebook сам Овчинников, на данный момент компания ищет поставщиков.

Масочный кризис

Правда, не исключено, что на поставщиках бравая инициатива застопорится. В российских аптеках этих защитных средств давно уже не хватает. «У дистрибьюторов масок не было уже месяц назад. Все маски, которые мы приобретали, это были перекупщики-дистрибьюторы, то есть мы таких дистрибьюторов раньше и не знали», — сообщил РИА Новости глава холдинга «Неофарм» Евгений Нифантьев.

При этом он отметил, что крупным аптечным сетям добывать дефицитный товар помогает департамент здравоохранения Москвы.

«Они услышали наше предложение, что мы готовы стать товаропроводящей цепочкой до конечного потребителя. Когда у них появляются маски, они передают участниками рынка — аптечным сетям, реализуют их аптечные сети с минимальной наценкой. В частности, у нас наценка не превышала 5%», — пояснил агентству Нифантьев.

При этом по данным оперативного мониторинга ФАС, еще в январе 2020 года медицинские маски в рознице подорожали по сравнению с декабрем 2019 года примерно на 104%. В Ивановской области цены взлетели на 485%. А в Республике Адыгее подорожание достигло 1566% уже в оптовом звене. В службе назвали такое поведение в условиях повышенного спроса «экономическим мародерством».

Ситуация накалилась настолько, что, по информации «Парламентской газеты», 17 марта Госдума намерена рассмотреть законопроект, ограничивающий рост цен на медицинские изделия во время эпидемий и ЧС.

В Департаменте здравоохранения Москвы "Эксперту" сообщили, что там не занимаются вопросами наличия масок в аптеках (переадресовав в Роспотребнадзор), за исключением подведомственной департаменту сети «Аптеки Столицы». По телефону в одной из аптек этой сети подтвердили наличие в продаже масок. Справочные телефоны всей сети перегружены, ожидание на линии ни к чему не приводит.

Теперь официально

Внимание к проблеме распространения коронавируса в высших эшелонах российской власти, судя по сообщениям в СМИ, достаточно пристальное. Президент Владимир Путин подписал накануне распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению заболевания. Ранее, 15 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Андрею Белоусову и Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности.

16 марта правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса. В их числе будут налоговые льготы для туристических компаний и авиаперевозчиков, доступ к льготным кредитам для предприятий, чтобы те могли создавать запасы товаров первой необходимости. Чтобы эти товары могли быстрее попадать на склады, предусмотрен также таможенный «зеленый коридор». Кроме того, власти отменили ограничения для проезда транспорта по доставке товаров в торговые сети. Программу льготного кредитования расширят также для предприятий МСП.

Плюс — российские власти создадут антикризисный фонд на 300 миллиардов рублей. «Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий», — пояснил Михаил Мишустин.

Между тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, идей по введению чрезвычайной ситуации в России пока не было. «Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — заявил Песков. В стране сейчас объявлен «режим повышенной готовности».

«Похоже, что наши власти принимают меры, которые создают видимость того, что они что-то делают. Но на самом деле ничего не делают. И это правильный шаг», —приводит The Moscow Times парадоксальный комментарий эксперта РАН, президента «Лиги пациентов» Александра Саверского. «Лучше не разжигать истерию», — считает он.

При этом, судя по официальной статистике, никаких поводов для «истерии» и нет. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 16 марта в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. 4 случая заражения зарегистрированы за последние сутки: 3 — в Московской области, 1 — в Тюменской. Выздоровели по данным службы двое граждан КНР и один россиянин. Также уже выписаны трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.

По данным проекта «Коронавирус. Онлайн-карта распространения», в России было зафиксировано 69 случаев заражения. По данным портала также выздоровели 6 человек. И официальный ресурс Росздравнадзора, и онлайн-портал сходятся в отсутствии летальных исходов на территории России.

Похожие данные приводит и ресурс Statista: 63 случая заражения, не считая троих россиян, путешествовавших на Diamond Princess. При этом, как отмечается и на независимых ресурсах, и Роспотребнадзором, все случаи заражения коронавирусом в России — завозные. Пациенты, находящиеся сейчас на лечении, вернулись из Италии, Франции, Австрии, Германии и других стран с «неблагополучной эпидемиологической обстановкой».