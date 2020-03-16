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Торговые сети России начали запасаться продуктами

Москва, 16.03.2020
  • Торговые сети России начали запасаться продуктами

Из открытых источников

На случай распространения коронавирусной инфекции российские торговые сети начали дополнительную закупку продуктов у поставщиков, увеличивая тем самым запасы продукции первой необходимости, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление  Минпромторга.

Дополнительные объемы товаров закупаются на случай ограничения из-за распространения коронавируса, говорится в документе. В министерстве при этом подчеркивают, что «продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать».

«Наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», - рассказали в министерстве. Также в ведомстве успокоили граждан, сообщив, что пустые полки в отдельных супермаркетах можно объяснить не дефицитом продукции, а возросшей покупательной способностью, что приводит к промедлению выкладки товаров на полки.

Также Минпромторг призвал россиян грамотно и рационально подходить к покупке продуктов, напомнив, что каждый продукт имеет свой срок годности. В этой связи нет смысла закупать продукты «впрок», добавили чиновники.

Напомним, в выходные появилась информация о росте спроса на продукты длительного срока хранения. Россия не стали закупать продукты на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции, при этом в целом обстановка в торговых сетях остается спокойной.

Люди закупают обычные продуктовые наборы - молоко, яйца, алкоголь, сладости; очереди на кассах обычные, от одного до трех человек, сообщают СМИ.

Онлайн карту коронавируса по странам смотрите здесь: maps.arcgis.com

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