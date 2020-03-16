В Крыму рассказали, что мешает НАТО вести разведку у берегов полуострова

В силовых структурах Крыма рассказали, что главным препятствием для кораблей НАТО в ходе разведывательных операций у берегов полуострова является противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что именно из-за РЭБ альянс не может вести разведку у крымских берегов, сообщает РИА «Новости».

Подобные новейшие средства РЭБ проходили испытания в реальных условиях и подтвердили свои способности по выведению из строя разведывательной аппаратуры, а также настроек навигационной системы кораблей противников. Отмечается, что электроника разведчиков начинает показывать ложные координаты, дезориентируя тем самым экипажи, что заставляет корабли альянса разворачиваться и уходить.

Напомним, ранее Киев высказал обеспокоенность усилением технического оснащения Черноморского флота России, который получил за последние шесть лет новые машины корабельного состава. Главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, ситуация в регионе нестабильна и надежды на ее стабилизацию пока нет.

Крым воссоединился с Россией после всенародного референдума в марте 2014 года, когда более 98% населения полуострова проголосовало за этот шаг. Результаты референдума не признали на Западе, объявив введение санкций против РФ. В ответ Россия начала процесс импортозамещения.