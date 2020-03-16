В Москве закрывают школы на три недели

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ужесточающий правила для проведения массовых мероприятий, сообщает ТАСС.



С 21 марта до 10 апреля не будут работать и общеобразовательные школы, спортивные и музыкальные школы и другие учреждения дополнительного образования. По запросу родителей в школах могут быть организованы дежурные группы пребывания не более 12 человек с соблюдением всех норм санитарной безопасности для учащихся младшей школы.



Помимо этого Сергей Собянин обратился к родителям с призывом не допускать появления детей в парках и торговых центрах. Он подчеркнул, что закрытие школ не означает дополнительные каникулы, а являются добровольной самоизоляцией.

Помимо этого москвичам и гостям столицы нельзя будет посетить массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещении, где могут находиться 50 человек. Ранее стало известно об отмене собраний, на которых могут присутствовать до 5000 человек одновременно.

16 марта правительство России объявило о ряде дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, среди которых введение отсрочки по налогам для компаний, работающих в сфере туризма и авиаперевозок, запуск льготного кредитования малого и среднего бизнеса. На месяц будут отменены ограничения в черте города для транспорта, доставляющего товары в торговые сети.



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