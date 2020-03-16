В правительстве Италии оценили ситуацию с коронавирусом

Эпидемия коронавирусной инфекции является беспрецедентной чрезвычайной ситуацией за всю послевоенную историю страны, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он также сообщил, что пик распространения вируса, по мнению ученых, еще не пройден, пишет РИА «Новости».

«Это момент жертв и ответственных решений. С самого начала я работал в духе единства, поставив в центр внимания здоровье, что вызвало в ответ поддержку 62% граждан», - заявил Конте. Он уверен, что необходимо и дальше оставаться дома, что позволит сдержать эпидемию.

«Впереди наиболее опасные недели, и необходима максимальная предосторожность. Мы не можем снизить бдительность», - добавил чиновник. Он уверен, что все вместе «60 миллионов итальянцев» смогут справиться с этим вызовом. Однако результаты усилий будут видны только через несколько недель.