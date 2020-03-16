В России принят ряд мер по борьбе с коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о формировании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, говорится на официальном сайте правительства РФ. Также глава кабмина подписал распоряжение о составе данного управляющего органа, который он намерен возглавить лично.

Рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинское направление возглавит Татьяна Голикова.

На первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и российских граждан в период эпидемии из бюджета страны выделяется до 300 миллиардов рублей. Помимо этого премьер рассказал, что правительство приняло решение увеличить объем предоставляемых государственных гарантий.

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что будет выстроена четкая система оповещения россиян о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также будет запущена единая горячая линия.

Премьер сообщил, что вводится особый порядок оплаты больничных листов для россиян, находящихся на карантине. Также будет введена онлайн-продажа безрецептурных лекарств, для чего в ближайшее время будет принят соответствующий законопроект.

Глава правительства сообщил и об особом фонде, который будет создан в ближайшее время, для премирования врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Наряду с медицинскими мерами кабмин намерен отслеживать важнейшие экономические и социальные параметры в стране, компании, работающие в сфере туризма и авиаперевозок, получат отсрочку по выплате налогов, также будет запущено льготное кредитование малого и среднего бизнеса. На месяц будут отменены ограничения в черте города для транспорта, доставляющего товары в торговые сети.

Российская таможня запускает зеленый коридор для товаров первой необходимости, закупаемые крупными торговыми сетями и импортерами.



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