АЦ «Эксперт» в пятый раз назовет лучшие вузы России в сфере научной продуктивности

Завершившийся 2019 год и начавшийся 2020-й открыли перед российскими университетами новое «окно возможностей» в виде запущенного национального проекта «Наука». Национальный проект ставит перед университетами амбициозные задачи по наращиванию научной деятельности через создание привлекательных условий работы для ученых и через взаимодействие с бизнесом. Однако, хотя данный проект может помочь всей российской системе университетов, наибольшими победителями будут те, кто построил необходимый фундамент в течение последних лет и смог оперативно синхронизировать свою стратегию развития с приоритетами национального проекта. Это достаточно легко осуществить для сильнейших университетов страны: они уже более пяти лет работают в подобном формате, определяя свои приоритеты, анализируя открывающиеся возможности.

Примером может служить Новосибирский государственный университет (НГУ), чьи планы занять и удерживать лидерскую позицию в России по подготовке исследовательских кадров в динамично развивающихся отраслях (генетика, агро- и биотехнологии, передовые области математики, информационные технологии, искусственный интеллект) уже соответствовали приоритетам национального проекта.

Помимо этого, ректор НГУ Михаил Федорук отмечает амбициозные планы университета по 2-кратному росту научной продуктивности организаций, вошедших в контур университета, вхождению университета в топ-100 мировых институциональных рейтингов, а также увеличения доли иностранных обучающихся с 9 до 15%.

Ключевым элементом в программе развития НГУ становится участие в амбициозных проектах, реализуемых в рамках национального проекта «Наука» на территории Новосибирской агломерации. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) как объект современной исследовательской инфраструктуры класса мегасайенс является пилотной машиной в формируемой сети источников синхротронного излучения в России. На базе Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН и НГУ создан математический центр мирового уровня. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вошел в состав Центра геномных исследований мирового уровня (далее — ЦГИМУ) по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости. ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН вошел в состав консорциума из восьми организаций, объединенных в Курчатовский ЦГИМУ. Несмотря на разнообразие новых партнеров, их объединяет запрос на фундаментальную подготовку выпускников высокоуровневых программ.

Новые стейкхолдеры университета предъявляют спрос на специалистов, обеспечивающих работу высокотехнологичных устройств в медицине (МРТ, КТ, установок бор-нейтронозахватной терапии и др.), стимулируя развитие современного инжиниринга высокого уровня — основанного на фундаментальной подготовке в области ядерной физики и физики элементарных частиц. Развитие перспективных направлений инжиниринга обеспечит вклад НГУ в национальный проект «Здравоохранение».

Работа с запросами региона, компаний-работодателей — это важный приоритет для всех университетов России. Но ключевая роль в этом отведена сильным федеральным университетам, которые рассматривают свою «зону деятельности» как минимум на уровне макрорегионов. Так, Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) определяет свое развитие как научный хаб, управляющий потоками знаний, инноваций и технологий на территории пяти регионов, которые суммарно составляют почти треть всей территории России: Камчатский край, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область и Республика Саха (Якутия). В таких условиях национальный проект для СВФУ — это в первую очередь возможность создать новый фундамент для взаимодействия со всеми партнерами на своей территории и выстроить эффективное сотрудничество с другими научными центрами России и мира.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев предоставлено пресс-службой

Как отмечает ректор СВФУ Анатолий Николаев, для решения поставленных перед регионами задач ускоренного развития необходимо реализовать новые механизмы эффективного взаимодействия федеральных научных и образовательных организаций, государственных и частных индустриальных партнеров. Кооперация их усилий, знаний и компетенций особенно важна на территории Дальнего Востока РФ — самом большом и быстро растущем рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для университета приоритетом является создание межрегионального научно-образовательного центра — НОЦ «Север: территория устойчивого развития». Он станет одним из действенных мер для трансформации экономики регионов, создания современной постиндустриальной инфраструктуры, роста качества жизни людей.

Представленные проекты — лишь отдельные примеры амбиций университетов России, которые будут реализовываться в новом десятилетии. Достижение этих амбиций является одной из задач двух крупнейших ежегодных исследовательских проектов, которые были запущены Аналитическим центром «Эксперт»: предметного рейтинга научной продуктивности российских университетов (Рейтинга факультетов) и рейтинга патентной активности российских вузов (Индекса изобретательной активности).

Пятая редакция Рейтинга факультетов, запущенного в 2016 году, дает комплексную оценку по 17 узким предметным областям (таким как физика, математика, экономика, химия и др.). Это позволяет увидеть, какие приоритеты выберут университеты в рамках национального проекта (и насколько хорошо смогли их развить).

Индекс изобретательной активности стал вторым продуктом в линейке университетских исследований. Запущенная с 2017 года четвертая редакция рейтинга позволит отметить происходящие изменения в очень важной и специфической сфере деятельности: подготовки, продвижения и коммерциализации изобретений, патентов. Это в том числе дает оценку активности научно-технического взаимодействия университета с реальным сектором экономики.

Особенностью этого года являются планы дать возможность увидеть общий «компетентностный портрет» университета, объединяющий как научную, так и изобретательскую деятельность.