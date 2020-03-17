Барбекю комплексы в наше время

Однако в начале нового тысячелетия всё чаще появляется спрос на сооружение такого типа как печной барбекю комплекс из кирпича на дачах и загородных домах. Для них строят уличные беседки с большими окнами для полного обзора садового участка. Возможно выполнение авторской работы на заказ по желанию клиента с различным дизайном, размером и отделочными материалами в виде декоративной кладки кирпича с добавлением деревянных аксессуаров в сочетании с кованными металлическими деталями, натуральным камнем, изразцами, штукатуркой под покраску, плиткой, деревом и металлом.

Максимальное количество состава печного комплекса включает в себя:

русскую печь, в которой можно приготовить различные блюда; итальянская (помпейская печь) с купольным сводом полусферы с принципом работы русской печи, но с заниженной топочной камерой, для приготовления пиццы; печь под казан; тандыр - восточный очаг в виде кувшина; коптильня; барбекю; столешница и мойка.

Приготовление еды на печных комплексах не для повседневной жизни. Обычно это пикники выходного дня или праздничного вечера в кругу гостей. Правильная работа печи и функционал с равномерным распределением температуры, во многом зависит от квалификации мастера, укладывавшего печной комплекс.

Из профессионалов в этой теме можем порекомендовать компанию «Печник Тульский», она имеет большой опыт и создала множество проектов. Помимо барбекю комплексов, они также занимаются строительством каминов, отопительных и банных печей. Также их можно найти в соцсетях инстаграм, вконтакте, одноклассники и на ютубе.

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