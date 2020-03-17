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Биржевой шторм

Москва, 17.03.2020
Российский фондовый рынок периодически пытается подрастать, но сопротивляться всеобщему негативу он не способен. В мире же разразился настоящий биржевой шторм.
#Фондовый рынок
#Рынок акций
#Мировая экономика
#Коронавирус
  • Биржевой шторм

Биржа во Франкфурте: немецкий фондовый индекс Dax находится сейчас на уровне 8500 пунктов, тогда как в конце февраля он "весил" более 13500

dpa/picture-alliance/ТАСС Автор: Frank Rumpenhorst

 

Китай нашел, чем удивить

 

Российские акции начали день 17 марта с негатива: индекс Мосбиржи опустился на 0,18% (2262,84 пункта), РТС – на 0,9% (958,25 пункта). На 12.25 рынок просел еще сильнее: индекс Мосбиржи до уровня 2202, РТС — 931 пункт. В процентном отношении к закрытию предыдущего торгового дня потери не выглядят устрашающими: -2,5% у индекса Мосбиржи и примерно 3,6% у РТС. Общее движение — вниз, однако и накануне, 16 марта днем была «яма», из которой рынок выкарабкался к вечеру. Но мировой фон, надо сказать, малоутешительный.

Статистические данные говорят о том, что вторая по величине экономика мира понесла огромные потери из-за коронавируса. Так, на фоне борьбы с эпидемией основные макропоказатели китайской экономики просели на кажущиеся невероятными 13–25% в январе-феврале, свидетельствуют первые официальные данные Национального бюро статистики КНР. Промышленное производство Китая в первые два месяца 2020 года снизилось на 13,5% в годовом выражении (в декабре был рост на 6,9%), в сфере услуг спад составил 13% (после 6,8% роста в декабре).

На прошлой неделе мировые площадки пережили настоящий обвал, потеряв от 5-6% на материковом Китае до 13-23% в Европе и России.

В понедельник 16 марта падение продолжилось. В Европе Stoxx Europe 600 упал на 4,86%, в Великобритании FTSE – на 4,71%, немецкий DAX - на 5,31%, французский CAC 40 - на 5,75%, испанский IBEX 35 – на 7,88%, итальянский FTSE MIB – на 6,1%.

 

Ночные новости

 

В США как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев,16 марта (ночью по московскому времени) в течение торговой сессии торги останавливались два раза по 15 минут: при снижении Standard & Poor's 500 на 7% и после превышения падения в 13%. Из 500 компаний, входящих в S&P 500, подешевели акции 491 компании.

При этом 356 бумаг подешевели на 10% и более, 189 – на 15% и более, 80 – на 20% и более. Свыше 30% капитализации потеряли: казино MGM Resorts International, нефтепроизводитель Apache и ритейлер Capri Holdings Ltd. Рост цен на акции был зафиксирован в секторе производства питания: Conagra Brands (+9,8%), J.M. Smucker & Co. (+4,7%). «Индекс страха» Volatility (VIX) вырос на 43% и достиг отметки 82 пункта, что стало историческим рекордом (в 2008 году индикатор не достигал 80 пунктов).

В Азии утром во вторник 17 марта японский Nikkei 225снизился на 2,5%. Правда, затем рынок отреагировал ростом на решение Банка Японии о введении дополнительных мер для поддержки экономики в ответ на пандемию COVID-19, но в течение дня этот подъем сменился падением. Гонконгский Hang Seng – минус 4%, китайский Shanghai Composite – минус 3,4%, южнокорейский KOSPI – минус 3,2%.

Утром 17 марта в Японии уже наблюдался небольшой рост: Nikkei 225 – на 0,19%, тогда как Kospi – минус 2,5%, Shanghai Composite – минус 1%, Hang Seng – минус 0,15%. Снизилась цена акций нефтепроизводителей CNOOC - на 3,1% и PetroChina – на 3,3%.

В течение дня на российском рынке возможен рост на 1,5-3%, ожидает Артем Деев. Рынки оценили действия ФРС и мировых регуляторов как признание серьезных потрясений для экономики в результате развития пандемии коронавируса, а также возможности возникновения глобальной рецессии. На этом фоне предлагаемые меры оцениваются как недостаточные, рынки ожидают более мощных финансовых стимулов для минимизации возможных потерь. В ближайшей перспективе падение индексов продолжится, с временными отскоками не более 2-4%. Прогноз аналитика по индексу Мосбиржи в AMarkets: 2250-2300 пунктов, РТС: 9500-9600 пунктов. 

 

Упали зря

 

Принятые в выходные решения ФРС по наращиванию активов, снижению ставки федеральных фондов и, что особенно важно, ставки для первоклассных заемщиков в США в своей совокупности представляются очень мощным монетарным инструментом стимулирования спроса на инвестиции, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это сильная антидефляционная мера, эффективность которой неоднократно была продемонстрирована рынку начиная с 2007 года. Проблема лишь, как показала – к примеру – практика 2014 года в том, рынку, которые получил сильные средне- и долгосрочные монетарные предпосылки для роста, необходимы меры краткосрочной поддержки для преодоления опасений, связанных с текущей ситуацией на рынке производных инструментов, в том числе – связанной с искусственным созданием на ней рынка продавца.

Вчерашнее падение рынков, уверен Александр Осин, не отражает сложившихся после решений воскресной сессии ФРС монетарных условий. Они значительно ограничивают потенциал падения рынков и характерно, что именно в последние дни мы наблюдаем на фоне этого решения постепенное оживление мер поддержки рынков в других ведущих странах. Продажи без покрытия в последние дни были полностью или частично запрещены на биржах Великобритании, Италии, Испании, Южной Кореи. Это, как представляется, дало эффект: падение на указанных рынка было вчера меньше или значительно меньше, чем, к примеру, на биржах в США.

 

60 на 60

 

Курс рубля и цены на нефть с запасом отражают сейчас результаты изменений в монетарной политике ФРС, полагает эксперт. Необходима адекватная, поддерживающая рыночный спрос реакция властей РФ и ЕС. Отсутствие такой реакции создает риски для рынка, но эти риски носят не обусловленный макроэкономическими факторами характер. Проблема коронавируса, по-прежнему, ни по своему масштабу, ни по летальности не соответствует прогнозам ухудшения ситуации в мировой экономике, которые стали бы следствием этого заболевания.

Во втором квартале на фоне снижения активности размещений американского долга возможным представляется восстановление котировок нефти и российской валюты, говорит Александр Осин. «Мы по-прежнему ожидаем повышение цен на нефть в ближайшие кварталы. Целевой уровень цен на нефть на конец года с учетом данных баланса спроса – предложения на февраль 2020 года не ниже 60 долларов с вероятностью 60%. С точки зрения внешних факторов для курса рубля и нефти позитивное воздействие, как представляется, окажет ожидаемое сокращение эмиссии госдолга США во втором квартале. Оно приведет к сокращению фоне активности в монетарной эмиссии и, опосредованно – в активности в области кредитного стимулирования в США, которое сейчас формирует низкие уровни требуемое доходности вложений», – указывает он.

По словам Осина, возможна консолидация российского фондового и валютного рынка в ближайшие дни. По итогам пятницы для курса евро и доллара к рублю прогнозные коридоры значений составляют 70 – 79 руб. и 74 – 86 руб. за доллар и евро соответственно. Для нефти прогноз 29 – 36 долларов за баррель.

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