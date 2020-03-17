Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114 человек

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в РФ зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом. Еще десять человек заболели внутри страны после контактов с приезжими из неблагоприятных в плане распространения данной инфекции стран, передает РИА «Новости», Москва.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны», - сообщила Голикова в ходе совещания президента с членами правительства. Чиновница уточнила, что пятеро из заболевших уже выздоровели и выписаны домой.



В стационарах к настоящему моменту находится 109 человек, из которых у 106 болезнь протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов, добавила она.



В штабе рассказали, что новые случаи зафиксированы в 15 регионах, в которых в общей сложности под медицинским контролем находятся более 16 тысяч человек, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, о чем власти КНР сообщили в ВОЗ.



В организации признали произошедшее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.



По последним данным, в мире насчитывается более 182 тысяч человек заразившихся коронавирусом более чем в 140 странах, и которых 79,6 тысячи выздоровели.



Коронавирус в Москве и в России, карта онлайн: maps.arcgis.com