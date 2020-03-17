В Европе приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

16 марта попадет, можно смело говорить, в анналы истории Европы. Европейские лидеры приняли новые радикальные меры, направленные на замедление распространения коронавируса Covid-19, который заразил уже более 180 тыс. человек по всему свету и унес жизни свыше семи тысяч. Сейчас он угрожает системам здравоохранения самых богатых и промышленно развитых стран планеты.

«Мы ведем войну,- ошеломил президент Франции Эмманюель Макрон французов в телевизионном обращении к народу.- Это, конечно, санитарная война. Мы не воюем ни с чьей-то армией, ни с каким государством, но враг рядом с нами, среди нас. Он невидим, неуловим и становится все сильнее. Положение требует всеобщей мобилизации».



Онлайн карта распространения коронавируса в Европе здесь: maps.arcgis.com

Макрон объявил о 15-дневном общенациональном карантине, изоляции от внешнего мира, который начинает действовать с середины вторника, 17 марта, и который разрешает выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что Германия предпримет «радикальные» шаги, включая запрет на все поездки как внутри страны, так и за границу, за исключением не терпящих отлагательств поездок по работе. Будут закрыты бары, театры, музеи, кинотеатры и магазины, торгующие товарами не первой необходимости.

«Таких мер еще никогда не было в нашей стране,- сказала Меркель и позднее добавила:- У нас не было ничего подобного за все 70 лет существования ФРГ».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель объявили в Брюсселе, что европейские лидеры вводят 30-дневный запрет на въезд в Европу для жителей других континентов.

«Мы предлагаем ввести временные ограничения на поездки в Евросоюз, совершаемые без крайней необходимости»,- сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Конечно, вводимый руководителями объединенной Европы запрет на въезд в Европу жителей других континентов будет претворяться в жизнь правительствами европейских стран.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил соотечественникам, что королевство быстро приближается к пику эпидемии коронавируса, и попросил всех ограничить контакты и поездки, если они не вызваны острой необходимостью.

Ученые Имперского колледжа Лондона заявили, что в Великобритании могут погибнуть от коронавируса более четверти миллиона человек, если не будут приняты радикальные меры.

Страдает от коронавируса не только население, но и конечно экономика. На данный момент самые большие убытки несут авиалинии, многие из которых оказались на грани банкротства. Air France-KLM, например, заявила о закрытии на апрель и май от 70 до 90% маршрутов; а SAS Scandinavian временно остановила 90% всей деятельности. За помощью к властям обращаются многие авиакомпании, включая таких гигантов, как Lufthansa и Alitalia.

В Италии, которую коронавирус ударил больнее остальных европейских стран, премьер Конте объявил в понедельник о программе помощи экономике размером в 25 млрд евро. Строители получили распоряжение за 10 дней построить на территории ярмарки в Милане больницу для 500 больных, находящихся в критическом состоянии.

В Испании, которая по силе воздействия эпидемии уступает в Европе только Италии, объявлено о переносе выборов в двух северных регионах, в Стране басков и Галисии. Испания и Португалия также объявили о частичном закрытии границ между собой.

О введении чрезвычайного положения объявили Финляндия, Румыния и Швейцария.

Знаменательное событие произошло 16 марта в Нидерландах. Премьер Марк Рютте стал первым лидером королевства без малого за полвека, который выступил с чрезвычайным обращением сразу ко всей нации.

В соседней Бельгии к подданным обратился с не менее редкой речью король Филипп, который говорил об уязвимости королевства перед эпидемией и о необходимости проявить силу и единство.

Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник о финансовой поддержке немецкой биотехнологической компании CureVac, которая работает над вакциной против коронавируса и которую очень хочет купить Белый дом. США, кстати, отвергли обвинение, что хотят приобрести компанию для того, чтобы получить вакцину.

Министры финансов стран-членов еврозоны, входящие в Еврогруппу, вчера поздно вечером сообщили о мерах, направленных на поддержание необходимых объемов ликвидности в финансовых системах государств.

В дополнение к запретам на поездки за пределы континента члены ЕС продолжают возводить на внутренних границах контрольные пункты, которые, по словам Урсулы фон дер Ляйен, угрожают отлаженной работе внутреннего рынка Евросоюза. Некоторые ограничения, включая намерение Венгрии полностью закрыть границы даже с членами ЕС, несут опасность, боятся в Брюсселе, фундаментальным свободам объединенной Европы.