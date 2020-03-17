Финляндия прерывает железнодорожное сообщение с Россией

Начиная с 19 марта, Россия и Финляндия прерывают железнодорожное пассажирское сообщение, как минимум до 13 апреля, сообщает 17 марта финский оператор железных дорог VR. В релизе уточняется, что «поезда Allegro и "Лев Толстой" будут продолжать курсировать между двумя странами с целью обеспечения возвращения на родину граждан России и Финляндии».

«Поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом будут работать до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19.00 (20.00 по московскому времени) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20.30 18 марта», - говорится в сообщении.



Также уточняется, что последний перед перерывом поезд «Лев Толстой», который курсирует между Хельсинки и Москвой раз в день, отправится из Хельсинки 18 марта, в 17.44 (18.44 по московскому времени)». Финский оператор также уточнил, что ограничения касаются только пассажирских поездов и не затронут грузовые перевозки.

Напомним, о новом коронавирусе Китай сообщил в ВОЗ в декабре 2019 года. Организация признала вспышку в Ухане чрезвычайным событием мирового масштаба. 11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавируса.



Онлайн карта распространения коронавируса в мире и данные о количестве скончавшихся от коронавируса здесь: maps.arcgis.com

Коронавирус, последние новости о пандемии в Европе