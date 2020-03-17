Коронавирус закрыл Россию

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина приняло решение о запрете въезда в страну иностранных граждан, а также рассматривает потенциальный запрет на выезд россиян. Как говорится в сообщении кабмина, границы будут закрыты с 00.00 часов 18 марта. Запрет вводится для снижения рисков распространения коронавируса и будет действовать до 1 мая.

Исключение будет сделано для работающих в РФ сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в РФ или следующих на похороны близких родственников. Запрет также касается граждан Белоруссии.

МИД России с ноля часов 18 марта поручено «временно приостановить прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз, за исключением дипломатических». По данным оперативного штаба при правительстве, за сутки в России зарегистрировано тридцать новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 20 — в Москве. Общее число официальных диагнозов достигло 93, 53 из которых — в столице.

Туроператоры и гостиничный бизнес первыми приняли на себя удар от распространения нового коронавируса, указывает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Если введенные ограничения на перелеты в Китай и отказ туристов от посещения соседних азиатских стран поначалу создали контролируемые потери, которые Ассоциацией туроператоров оценивались в 100 млн долларов для компаний из сферы въездного туризма и в 10 млн долларов – для выездного, то последующие шаги правительства и растущая паника среди населения заставили уже говорить о выживаемости большинства игроков.

Так, по оценкам консалтинговой компании Bain & Co, потери авиаперевозчиков от вероятного закрытия международного сообщения до осени этого года приведут к потерям в 360 млрд руб. Потери отельеров, по данным Федерации рестораторов и отельеров, могут составить 100 млрд руб. это при условии роста внутреннего туризма на 7-10%. Поэтому не случайно, говорит аналитик, что уже в понедельник в правительстве в первую очередь рассмотрели вариант использования резервных 300 млрд руб. для поддержки авиаперевозчиков и туристических компаний вдобавок к предоставлению отсрочек налоговых платежей и расширения программ льготного кредитования. В то же время от коронавируса, из-за карантинных мер могут пострадать и другие сегменты сферы услуг, поэтому многие игроки уже на текущем этапе считают, что более действенным в дополнение к этому перечню могли бы стать «налоговые каникулы».

О том, как ситуация может развиваться в негативном ключе, можно рассмотреть на примере Европы, продолжает Михаил Коган. Введенный запрет на въезд европейцев в США, самоизоляция Италии и Испании, частичное закрытие границ Германией и теперь обсуждение въезда граждан третьих стран в страны Шенгенской зоны подрывают высококонкурентный рынок авиаперевозчиков. Уже в понедельник появилась информация о предстоящей национализации Alitalia, к государству за помощью обратились Deutshe Lufthansa и Air France KLM, сервис бронирования жилья AirBNB стал пересматривать политику возврата средств – и это далеко не весь список.

Нечто похожее может произойти и в России, считает Михаил Коган. По данным Российского союза туриндустрии, продажи туров по всем направлениям на предыдущей неделе сократились более чем втрое. Число зарубежных поездок, по оценкам Ассоциации туроператоров, в среднем сократилось на 60%. Логично ожидать, что теперь после дополнительных ограничений и роста числа заболевших COVID-19 эти цифры лишь возрастут, а вместе с ними вырастет и вероятность реализации неутешительных прогнозов по потерям компаний.

Главной жертвой короновируса, безусловно, являются авиаперевозчики, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Нужно понимать, объясняет он, что маржинальность пассажирских воздушных перевозок крайне низкая и для самых удачливых компаний в лучшем случае составляет 4-6%, в среднем же этот показатель колеблется вблизи 2%. При этом авиакомпании являются одними из самых закредитованных организауций в мире, а самолеты и вообще любое более или менее ликвидное имущество является предметом залога.

Таким образом простой парка авиалайнеров в течение всего одной недели может привести к формированию убытка, способного подорвать платежеспособность авиакомпании, привести к формированию просрочки по платежам и, как следствие, подаче исков о банкротстве или обращению взыскания задолженности на залог, что, опять же, равносильно банкротству. Уровень риска на текущий момент зависит от доли дохода, получаемого именно на международных направлениях, а она даже у российских перевозчиков варьируется от 0% у небольших региональных компаний до 40-60% у крупных, таких как UTair, S7 и Аэрофлот.

Однако нужно понимать и то, продолжает эксперт, что крупные авиаперевозчики вряд ли будут сидеть сложа руки с простаивающими в аэропортах дорогостоящими лайнерами. Они уже сейчас перебрасывают их на внутренние рейсы, что ведет к росту уровня конкуренции на фоне снижения спроса. Но и спрос на внутренних направлениях сейчас падает, поскольку значительная часть пассажиров, направляясь в крупные авиаузлы, например, в Москву, Петербург или Казань, имеют конечную точку отнюдь не в столицах. Там они пересаживаются на другие рейсы и летят за рубеж, вернее сказать, летели.

Так как основные внешние направления закрыты, спрос на стыковочные рейсы падает и тянет за собой рынок внутренних воздушных перевозок, указывает Илья Жарский. И компенсировать за счет рейсов по России закрытие внешнего авиасообщения невозможно в принципе. При этом создаются риски вытеснения небольших авиакомпаний, для которых риски банкротства еще выше, чем для крупных, да и спасать их за счет бюджетных средств, в отличие от последних, вряд ли будут.