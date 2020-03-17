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В JP Morgan оценили, когда пандемия коронавируса достигнет пика в Италии и Европе

Москва, 17.03.2020
  • В JP Morgan оценили, когда пандемия коронавируса достигнет пика в Италии и Европе

AP/TASS

По оценкам аналитиков банка JP Morgan, вспышка коронавируса COVID-19 в Италии достигнет своего пика в ближайшие семь дней, сообщает портал lse.co.uk.

«Продолжающийся рост случаев (заражения коронавирусом) в Италии оказывает давление на прогноз уровня пика, но даже в этом случае мы по-прежнему видим, что потенциал пика активных случаев (заражения COVID-19) в Италии ограничен ближайшими семью днями", - отмечают аналитики банка.

Если брать оценку динамики распространения нового вируса в Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, то анализ банка показывает, что пик числа инфицированных, близкий к 80000 случаев, следует ожидать к концу марта.

Онлайн карта распространения коронавируса в Европе здесь: maps.arcgis.com 

Мировым центром коронавируса на данный момент является Италия. Согласно отчету ВОЗ, в стране зафиксировано 24 747 случаев заражения, из которых 1809 закончились смертью.

В самой Италии публикуют более свежие данные, и они тоже крайне неутешительные. Издание Corriere della Sera, опираясь на сведения службы гражданской защиты, сообщает, что в стране уже 27 980 случаев заболевания, из которых 2158 — с летальным исходом.

16 марта европейские лидеры приняли новые радикальные меры, направленные на замедление распространения коронавируса Covid-19, который заразил уже более 180 тыс. человек по всему свету и унес жизни свыше семи тысяч. Сейчас он угрожает системам здравоохранения самых богатых и промышленно развитых стран планеты.

«Мы ведем войну,- заявил президент Франции Эмманюель Макрон французов в телевизионном обращении к народу.- Это, конечно, санитарная война. Мы не воюем ни с чьей-то армией, ни с каким государством, но враг рядом с нами, среди нас. Он невидим, неуловим и становится все сильнее. Положение требует всеобщей мобилизации».

Макрон объявил о 15-дневном общенациональном карантине, изоляции от внешнего мира, который начинает действовать с середины вторника, 17 марта, и который разрешает выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что Германия предпримет «радикальные» шаги, включая запрет на все поездки как внутри страны, так и за границу, за исключением не терпящих отлагательств поездок по работе. Будут закрыты бары, театры, музеи, кинотеатры и магазины, торгующие товарами не первой необходимости.

«Таких мер еще никогда не было в нашей стране,- сказала Меркель и позднее добавила:- У нас не было ничего подобного за все 70 лет существования ФРГ».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель объявили в Брюсселе, что европейские лидеры вводят 30-дневный запрет на въезд в Европу для жителей других континентов.

«Мы предлагаем ввести временные ограничения на поездки в Евросоюз, совершаемые без крайней необходимости»,- сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщила, вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Десять человек заразились уже в стране, отметила она.

"В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов", — рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.

В оперативном штабе уточнили, что новые случаи зафиксированы в 15 регионах. Под медицинским наблюдением остаются более 16 тысяч человек, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией.

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