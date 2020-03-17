Курс доллара: рубль всех удивил

Курс доллара вырос в понедельник по итогам торгов на 2,08 руб. - до 74,68 руб. - на фоне мощного обвала нефтяных цен и мировых фондовых рынков. Курс евро при этом прибавил 2,76 руб. - 83,49 руб.

На открытии торгов вторника курс доллара снижается на 69 копеек - до 73,99 руб., курс евро падает на 1,00 руб. - до 82,49 руб.



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Ведущие фондовые индексы США в понедельник рухнули примерно на 12-13%, что связано с продолжением обеспокоенности инвесторов по распространению коронавируса и заявлениями властей о грядущей рецессии.

При этом накануне ФРС США экстренно снизила ставку сразу на 1% - до почти нуля. Однако это не успокоило инвесторов, а вызвало новую волну паники, которая привела к шквалу распродаж на фондовых и нефтяном рынках.

ФРС в воскресенье снизила ставку на 100 базисных пунктов, то есть на целый процент. Причем, сделала это менее чем через две недели после того, как в начале месяца уже сделала очень крупное для себя снижение на 0,5%. При этом Пауэлл добавил, что Федрезрев не собирается вводить отрицательные ставки. По крайней мере на данном этапе.

Кроме этого, главный банк Америки намерен вернуться к кризисной практике покупок активов. Речь идет о покупке гособлигаций как минимум на полтриллиона долларов, а также ипотечных облигаций еще не менее чем на 200 млрд долларов.

В заявлении также говорится, что американский центробанк использует все имеющиеся у него средства для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса Covid-19 и вернется к программе количественного смягчения, то есть купит ценные бумаги как минимум на 700 млрд долларов.

Нефть при этом теряла до 15% - котировки Brent опускались ниже 30 долл. Ситуацию на нефтяном рынке усугубили новости о рекордном падении мирового спроса на "черное золото". Впрочем, во вторник утром нефть уже корректируется на 5%.



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Реакция рубля на этом фоне выглядит удивительно спокойной. Еще с утра курс российской валюты подскочил к уровню 75 руб., но так и не сумев его пробить, оставался в течение дня в узком торговом диапазоне 74-75.

При этом ранее анлитики прогнозировали более тесную корреляцию рубля и нефти. По их оценкам, снижение нефтяных котировок до 30 долл. за баррель приведет к снижению россиянина до 80. Именно этот уровень называли "болевым порогом" для ЦБ РФ. Так, собственно говоря, и происходило в 2016 году, когда рубль падал до 82 руб. На этот раз реакция рубля оказалась более умеренной.

Аналитики объясняют это тем, что резкого скачка спроса на валюту не произошло. Массовая распродажа ОФЗ нерезидентами на российском рынке не наблюдается.

По мнению дилера крупного западного банка, которое приводит Рейтер, реальных потоков на покупку/продажу валюты было мало, и в условиях текущей высокой волатильности могут проявлять себя алгоритмические торговые программы, при этом в обе стороны - например, в увеличении предложения валюты сначала над отметкой 74 за доллар, а затем выше 75 за доллар может быть заслуга “роботов”.

Дилер одного из крупнейших российских банков также подтвердил, что экспортеров практически нет на рынке уже несколько дней, “и в целом потоки на FX сейчас слабее по сравнению с тем, что происходит, например, на сырьевом рынке, а на курс рубля может далее повлиять, например, динамика американских бирж”.

По мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка курс доллара пока остается в широком диапазоне 70-75 руб., в котором движется с 10 марта.

"Однако у долларовых "быков" вновь не хватило сил на ее пробой. Некоторое оживление спроса на риск в конце сессии позволило рублю отыграть часть потерь. При этом в ближайшие сессии можно ожидать сохранение американской валютой позиций в рамках сложившегося диапазона при сохранении высокой волатильности", — оценил ситуацию он.

Во вторник курс будет формироваться в диапазоне 74-77 рублей за доллар, а склонность к ослаблению, сохранится, оценивает положение Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В ближайшей перспективе нефтяные цены могут уйти на уровни ниже 30 долларов, что будет восприниматься российской валютой достаточно болезненно", — пояснил он.

При этом эксперты отмечают, что снижение ФРС базовой ставки увеличило пространство для маневра Банку России, заседание которого состоится 20 марта.

В текущих условиях наиболее оптимальным решением ЦБ станет сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (6% годовых), считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". По состоянию на 10 марта инфляция в годовом выражении составила порядка 2,3%, и ЦБ по-прежнему располагает определенным запасом для роста цен в сторону целевого таргета в 4%, оценил он.