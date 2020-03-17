Названы самые надежные банки России

По версии журнала Forbes, Райффайзенбанк является самым надежным российским банком. Он возглавил рейтинг надежности из 100 финансовых организаций.

На втором месте расположился лидер прошлогоднего рейтинга - «Юникредит банк». Второе место в 2019 году занимал Райффайзенбанк.

«Бронзу» сохранил, как и в прошлом году, Росбанк. В пятерку ТОПа вошли Сбербанк и Ситибанк, организации заняли соответственно 4 и 5 место. В десятке лучших оказались «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа» (6 и 7 места), далее следуют «Эйч-эс-би-си Бан» и «СЭБ Банк» (8 и 9 места). Замыкает десятку лучших банков России «Бэнк оф Чайна».



Помимо этих организаций в группу банков с самой большой степенью надежности вошли ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место), Россельхозбанк (13-е место).

Как отмечают составители рейтинга Forbes, самыми надежными участниками рейтинга оказались «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские госбанки, имеющие рейтинг по международной шкале «BBB» и «BBB» и национальной шкале «AAA».

Среди частных российских банков лучшим стал Альфа-банк, занявший 26-е место в общем рейтинге. В исследовании отмечается, что банк принадлежит по надежности к высоким рейтингам по международной шкале «BB+» и «BB», по российской шкале «AA+» и «AA», однако, очень зависим от благоприятной деловой среды в России.