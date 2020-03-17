Цены на нефть растут после рекордного падения

Мировые цены на нефть восстанавливаются после рекордного за последние 4 года падения, пишет Прайм.

Стоимость сортов Brent и WTI выросла более, чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Уточняется, что на 04:02 московскому времени фьючерсы на апрель марки WTI выросли на 5,10%, составив $30,48 за баррель.

Майский фьючерс марки Brent прибавил сразу 5,23%, до $31,17 за баррель.



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На ситуацию с ценами на нефть продолжают оказывать давление колебания на мировых биржах из-за эпидемии коронавируса. Участники рынка продолжают опасаться, что принимаемых мер будет недостаточно и рецессия мировой экономики продолжится.



Ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться 6 марта о продлении сделки по сокращению нефтедобычи и после 1 апреля. Россия вышла из сделки по причине того, что ее не устраивало дальнейшее снижение цен на сырье.

16 марта ФРС США и японский Центробанк объявили о смягчении монетарной политики. Также меры поддержки пообещали Центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ пообещал поддержать кредитование в кризисных условиях, высвободив на данные цели около 100 миллиардов евро банковского капитала.

Напомним, 10 марта нефть подешевела сразу на 30%, обновив тем самым рекорд 1991 года, 16 марта Brent потеряла 12%, опустившись ниже $30 за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.