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Прогноз погоды на неделю: во второй половине марта из Европейской России уйдет весна

Москва, 17.03.2020
  • Прогноз погоды на неделю: во второй половине марта из Европейской России уйдет весна

Тамара Ларина

Прогноз погоды в Москве

В Москве в среду, 18 марта, будет ветрено с порывами до 15 м/с, но без осадков. Ночью в Москве 0…2°, по области -3…2°, днем — плюс 7…9°, а в Подмосковье 4…9°. Тепло после морозных выходных пришло в столичный регион с юго-западными ветрами.

Но погода постепенно начинает меняться вновь. После дождичка в четверг, 19 марта, когда порывы в среднем умеренного ветра будут достигать 17 м/с, а температура воздуха составит ночью от 3 до 5 градусов, днем 8…10°, в  пятницу придет холодный атмосферный фронт. Ветер, как обещают синоптики, развернется на северо-западный. Ночью температура воздуха ожидается от -2 до 3°, днем 4…9°. В субботу преимущественно без осадков, но еще сильнее похолодает: ночью до минус 6 (!) — 1 градуса тепла, днем -1…4°. Это больше похоже на минувшую зиму, чем на начало весны нынешнего года в Москве.

Прогноз погоды в Санкт-Петребурге

В городе на Неве днем 18 марта ожидаются 8°, затем с четверга пойдет постепенное похолодание, начиная с 6 градусов 19 марта и до плюс 1 градуса в субботу,  20 марта.

С воскресенья, 21 марта начнет понемногу теплеть, ожидаются плюс 2 градуса, а в понедельник, 22 марта — плюс 5 градусов.

19 марта, в четверг, в отличие от Москвы, погода в Северной столице обещана ясная, но затем два дня с небольшими осадками и вновь — прояснение.

Прогноз погоды на юге Европейской России

На юге России после прохождения арктического фронта существенно похолодало. До выходных дней здесь сохранится холодная погода при сильном ветре, а возможно и дольше. В Крыму 17-19 марта ночью синоптики прогнозируют 0…+3°, днем ожидается до 10° тепла. Недавние +20 пока остается только вспоминать.

Погоду здесь, и в частности ночные заморозки, определяет антициклон, располагающийся над южной частью Европейской территории. 

На Черноморском побережье в Анапе и в Туапсе — ночью -3…+2°, а при прояснениях даже и до -8°, днём +5…+10°, местами до +14°. 18 марта в Дагестане до +10°.

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