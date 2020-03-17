Российские туристы оказались в Европе «в ловушке»

Российские туристы из-за нехватки рейсов в Россию оказались в Европе «в ловушке», рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Особенно сложная ситуация сложилась в Чехии, передает «Интерфакс».

«Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой», - рассказала агентству Тюрина. Она подчеркнула, что сделать это крайне не просто из-за отсутствия мест в самолетах и дороговизны билетов.

«Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех - 13 марта», - добавила представитель РСТ. Она напомнила, что авиакомпания «Аэрофлот» с 19 марта приостанавливает рейсы в Прагу, и до этой даты вывезти всех туристов точно не получится. На рейс 19 марта билетов нет, а как будут организованы чартерные перевозки, которые обещал перевозчик, и, главное, что делать туристам, пока не понятно, добавила эксперт.

«Аэрофлот» всем своим пассажирам в Чехии предлагает приехать в его представительство в Праге и записаться на чартер, однако, осложняет положение разрозненность российских граждан по чешским городам. Например, многие пожилые люди, приехавшие из России в Чехию на лечение, находятся в Карловых Варах, добавила Тюрина.

Она также рассказала, что помимо «Аэрофлота» рейсы отменены лоукостерами «Победа» и Wizz Air. Последний перестал летать в Будапешт без предупреждения, из-за чего часть россиян пришлось возвращать домой со стыковками в Стамбуле.

В настоящий момент туристы находятся в панике из-за того, что у многих заканчиваются визы. В подобных случаях всю ответственность несет перевозчик, но воздушное сообщение закрыто государством, из которого пытаются выехать российские граждане, резюмирует Тюрина.