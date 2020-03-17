Россия увеличивает объем вложений в госдолг США

По сравнению с декабрем 2019 года Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе 2020 года до 10,51 млрд долларов, говорится на сайте Минфина США. Уточняется, что на долю долгосрочных облигаций пришлось 3,8 млрд долларов, краткосрочных – 6,7 млрд долларов, сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года объем вложений был равен 9,974 млрд долларов, что по сравнению с ноябрем того же года меньше на 1,5 млрд долларов. Отмечается, что до декабря 2019 года объем российских вложений в госдолг США возрастал четыре месяца подряд. В 2018 году РФ резко стала сокращать объемы вложений в государственные бумаги США и к маю того же года они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го Москва увеличила вложения в американские госбумаги до показателей 9,3 млрд долларов.

Напомним, что по данным 2020 года самым крупным держателей госдолга США остается Япония. Токио вложил в данные бумаги 1,21 трлн долларов. На втором месте Китай, с показателей 1,08 трлн долларов.