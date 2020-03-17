Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну. Уточняется, что запущен будет отечественный аппарат после 45-летнего перерыва.

Последняя советская межпланетная автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году. Россия в новейшей истории пока аппаратов к Луне не запускала, поэтому название аппарата, который отправится к Луне в будущем году - «Луна-25», продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», цитирует РИА «Новости» Митрофанова.

Руководитель добавил, что помимо основной даты 1 октября 2021 года, намечена резервная - 30 октября 2021 года. Для посадки «Луны-25» запланированы два района в окрестности лунного южного полюса, также основной и запасной.

При положительном исходе запуска аппарат приземлится севернее кратера Богуславского, при прилунении по запасному варианту «Луна-25» сядет юго-западнее кратера Манцини. После посадки запланированы научные исследования свойств и состава полярного грунта.

Также технике предстоит исследовать механические характеристики грунта и полярную экзосферу Луны.