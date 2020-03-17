РТС вновь обвалился

Индекс Мосбиржи во вторник скакал то вверх, то вниз, при этом «долларовый» РТС все еще в минусе. Нефть Brent в начале дня немного подросла, но к вечеру опустилась ниже 30 долларов за баррель. Регионы РФ вводят режимы ЧС на фоне коронавируса, а президент Владимир Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам властей, а также не бояться продовольственного дефицита и скачка цен на бензин.

К концу торговой сессии индекс Мосбиржи закончил снижением на -1,86% до 2224,74 пунктов, а «долларовый» РТС - на -3,34% до 934,66 пунктов.

Нефть Brent по состоянию на 19:48 мск упала на -1,16% до 29,7 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне слабеет – 75,208 рублей за доллар.

Падение пассажиропотока сказалось на акцииях «Аэрофлота» (-5,97%) и «ЮТэйр» (-1,22%). При этом акции крупнейшего авиаперевозчика страны за последний месяц потеряли почти половину стоимости, снизившись с 120,30 рублей до 64,6 рублей. Падают акции «Сбербанка» (-6,05%) и ВТБ (-1,36%). Среди нефтяных компаний в минусе «Роснефть» (-3,62%), «Лукойл» (-1,94%), «Башнефть» (обыкновенные -4,37%, «префы» -5,94%), «Татнефть» (обыкновенные -4,57%, «префы» -5,05%). Прибавить удалось «Сургутнефтегазу» (обыкновенные +1,09%, «префы» +2,50%).

Продолжают расти акции ритейлеров: «Магнита» (+4,91%) и «Ленты» (+2,18%) на фоне закупкок впрок. Люди делятся в социальных сетях фотографиями полупустых прилавков, но торговые сети утверждают, что проблем с поставками нет. Золото укрепляет свои позиции и растет в цене и на этом фоне дорожают акции «Полюса» (+2,10%).