Скончалась вдова Юрия Гагарина

17 марта на 85-м году жизни умерла вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина – Валентина Ивановна Гагарина. Печальную новость передает Центр подготовки космонавтов. Причина смерти не сообщается.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Ее отец Иван Степанович был знаменитым шеф-поваром, которого часто приглашали поработать в комбинате общественного питания ЦК партии. Мама была домохозяйкой. В семье было шестеро детей. Валентина Гагарина окончила Оренбургское медицинское училище, позже работала лаборантом в Центре управления полетами. Замуж за Юрия Гагарины вышла в 1957 году. Их союз просуществовал до гибели первого космонавта Земли - 27 марта 1968 года. После смерти мужа с прессой не общалась.