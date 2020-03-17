Советы для маленькой спальни

Ваша спальня размером со спичечный коробок. В эту маленькую и захламленную комнату приходится протискиваться, чтобы лечь спать. А ночью стены наваливаются на вас. Вам кажется, что вы начинаете страдать от клаустрофобии? Да, это кошмар.



Но не стоит отчаиваться! Вполне реально извлечь выгоду даже при самом маленьком метраже спальни, сделать ее очень милой. Достаточно будет воспользоваться несколькими уловками, применить некоторые хитрости, которые позволят визуально увеличить пространство вашей комнатушки. Смысл в том, чтобы по возможности расширить то пространство, которое у вас есть и создать видимость пространства, которого у вас нет, чтобы комната стала выглядеть просторной и уютной.

Перспектива

Самое ужасное, что вы можете сделать в небольшом пространстве – это заполнить его большими и объемными предметами. Громоздкий гардероб, высокие шкафы, неуклюжие этажерки под самый потолок – все это делает комнату захламленной. Большой предмет в маленьком пространстве визуально выглядит еще больше, а пространство при этом кажется еще меньше. Выбирайте мебель небольших размеров, изящную и элегантную - пример такой мебели можете посмотерть здесь "Скандинавия Мебель-Трансформер в Москве". Маленькие предметы создадут иллюзию большой и просторной комнаты. Зная этот прием с относительностью восприятия, вы можете сильно преобразить вашу спальню и даже квартиру. Хорошая идея - кровать или диван с трансформирующимся механизмом, благодаря чему днем спальня будет намного просторней.





Уют



Большинство людей при декорировании небольших комнат концентрируются на негативных аспектах: чувство захламленности, отсутствие свободного пространства, необходимость быть очень аккуратными с декоративными предметами интерьера. Но не стоит забывать и о положительных сторонах – маленькие комнаты очень уютные.



Рядом расположенные стены необязательно надвигаются на вас угрожающе? Нет, они обнимают вас. Маленькое пространство не сжимается вокруг вас, а надежно защищает вас от враждебного мира. Стоит видеть во всем положительное.



Не зацикливайтесь на негативе, поскольку так вы только упустите возможность использовать ваши преимущества. Помните о том, что вам гораздо легче создать уютное романтическое гнездышко, чем тем, кто обзавелся обширными холлами и бальными залами.

Рекомендуем посетить сайт по трансформируемой мебели "Скандинавия Мебель"